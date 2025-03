Chance a sorpresa per Correa: titolare con l’Udinese per guadagnarsi l’Inter e il rinnovo

Inzaghi lo schiera al fianco di Thuram: il Tucu ha scalato le gerarchie e con un finale di stagione importante potrebbe guadagnarsi il rinnovo.

Un’altra chance per provare a “guadagnarsi” l’Inter, nel presente e anche nel futuro. Contro l’Udinese Simone Inzaghi non potrà contare sull’infortunato Lautaro Martinez e per affiancare Marcus Thuram in attacco ha deciso di puntare su Joaquín Correa.

Salvo ripensamenti dell’ultimo momento, infatti, il tecnico nerazzurro è intenzionato a dare fiducia e una maglia da titolare all’argentino, più volte elogiato nel corso della stagione nonostante il poco spazio concessogli.

Anche perché quando chiamato in causa Correa ha sempre risposto presente e contro l’Udinese potrebbe essere lui la carta vincente, o almeno questo si augura Inzaghi. Ma per il Tucu la gara assumerà diversi significati.