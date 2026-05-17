"E' stata una partita importante per quelli che sono i risultati, poi la mia valutazione sui giocatori non è legata solo ad oggi. Secondo me hanno fatto delle grandi cose e la crescita è stata importante, poi è chiaro che bisogna giocare a calcio e mantenere un livello di carattere e personalità giusti per questo livello di sfida e lì ci si può mettere a discutere. Per il fatto di subire questi momenti e non saper reagire, o non essere nelle condizioni di esprimersi ai massimi livelli, bisogna mettere in discussione prima me dei giocatori. E' chiaro che se la mia squadra offre questo, bisogna che io analizzi prima quello che ho fatto, piuttosto che quello che hanno fatto questi ragazzi. La partita stata pessima sotto tanti punti di vista, sotto altri come sempre l'episodio non è girato a favore. Ci siamo ritrovati sotto dopo aver subito quasi niente. Non eravamo partiti bene davanti ad un pubblico fantastico".