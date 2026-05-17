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Juventus FC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Champions più lontana per la Juventus, Spalletti: "Non si parli di partita della vita, devo analizzare prima di tutto me stesso"

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Juventus vs Fiorentina
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Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, commenta la pesante sconfitta interna patita contro la Fiorentina.

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Dal sogno di chiudere il discorso Champions con un turno di anticipo, ad una realtà che parla di un obiettivo ora più lontano che mai.

Sono bastati 90' e la prima sconfitta patita da fine febbraio, a cambiare completamente le prospettive della Juventus. La compagine bianconera crolla clamorosamente in casa contro la Fiorentina e si riscopre sesta in classifica e non più padrona del proprio destino, quando alla fine del campionato manca una sola partita: il Derby della Mole.

Luciano Spalletti, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di 'Sky'.

  • "LE PARTITE DELLA VITA SONO ALTRE"

    "Se parliamo di partite della vita partiamo male, ve lo dico. Era una partita da vincere, ma le partite della vita sono altre. Questo fatto che è tutto perso, è tutto buttato all'aria, siamo tutti morti, non va bene. E' una cosa sbagliata mettere in prigione tutti quelli che fanno calcio, anzi bisogna rispondere. Poi è chiaro che questo è stato un risultato bruttissimo".

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  • "DEVO METTERE IN DISCUSSIONE ME STESSO"

    "E' stata una partita importante per quelli che sono i risultati, poi la mia valutazione sui giocatori non è legata solo ad oggi. Secondo me hanno fatto delle grandi cose e la crescita è stata importante, poi è chiaro che bisogna giocare a calcio e mantenere un livello di carattere e personalità giusti per questo livello di sfida e lì ci si può mettere a discutere. Per il fatto di subire questi momenti e non saper reagire, o non essere nelle condizioni di esprimersi ai massimi livelli, bisogna mettere in discussione prima me dei giocatori. E' chiaro che se la mia squadra offre questo, bisogna che io analizzi prima quello che ho fatto, piuttosto che quello che hanno fatto questi ragazzi. La partita stata pessima sotto tanti punti di vista, sotto altri come sempre l'episodio non è girato a favore. Ci siamo ritrovati sotto dopo aver subito quasi niente. Non eravamo partiti bene davanti ad un pubblico fantastico".

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  • "IL GIOCO CI HA PORTATI FINO A QUI"

    "Un altro goal al primo tiro? Che spiegazione si deve dare? Io devo fare in modo che non accada. Devo parlare di altro e creare nella testa dei ragazzi la giusta tranquillità per andare a vedere dov'è lo spazio giusto o giocare palloni puliti. Noi abbiamo fatto poco per quello che necessitava il livello di partita. Sappiamo che non andando in Champions il club perde dei soldi, ma parlare di partita della vita o della morte vuol dire creare troppo sovraccarico e i giocatori ne risentono. Ai giocatori avevo chiesto di fare pulizia, ma serve l'atteggiamento giunto. Resta una partita di calcio e un gioco ed è il gioco che ci ha portato a portare gare di questo livello qui. Il gioco della squadra ci ha portato qui".

  • "HO LE IDEE CHIARISSIME"

    "Io ho le idee chiarissime su di me e suoi miei giocatori. Mi conosco da 68 anni e nessuno mi ha portato in giro per il mondo. Io devo prima di tutto analizzare me stesso, ho fatto di tutto per portare i giocatori nelle condizioni mentali giuste?".

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  • "DOVEVO FAR BENE QUESTA PARTITA E L'ALTRA"

    "Se a gennaio fosse arrivata la punta che volevo? E' solo un buttare dentro altra roba. Io dovevo riuscire a fare bene questa partita qui e anche l'altra per fare benissimo. Abbiamo invece fatto bene perché ci sono cose che hanno una lettura chiara, ma non siamo lì dentro mentre la Juventus e il suo pubblico meritano di esserci".

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