Dal sogno di chiudere il discorso Champions con un turno di anticipo, ad una realtà che parla di un obiettivo ora più lontano che mai.
Sono bastati 90' e la prima sconfitta patita da fine febbraio, a cambiare completamente le prospettive della Juventus. La compagine bianconera crolla clamorosamente in casa contro la Fiorentina e si riscopre sesta in classifica e non più padrona del proprio destino, quando alla fine del campionato manca una sola partita: il Derby della Mole.
Luciano Spalletti, dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni di 'Sky'.