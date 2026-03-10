Getty Images Sport
Champions League: risultati e marcatori delle partite di andata degli ottavi di finale
GALATASARAY-LIVERPOOL 1-0
- 7' Lemina
ATALANTA-BAYERN MONACO 1-6
- Marcatori: 12' Stanisic (B), 22' Olise (B), 25' Gnabry (B), 52' Jackson (B), 64' Olise (B), 67' Musiala (B), 93' Pasalic (A)
ATLETICO MADRID-TOTTENHAM 5-2
- Marcatori: 6' Llorente (A), 14' Griezmann (A), 15' Alvarez (A), 26' Porro (T), 55' Alvarez (A), 76' Solanke (T)
NEWCASTLE-BARCELLONA 1-1
- Marcatori: 86' Barnes (N); 96' rig. Yamal (B)
BAYER LEVERKUSEN-ARSENAL
Mercoledì 11 marzo, ore 18.45
BODO/GLIMT-SPORTING LISBONA
Mercoledì 11 marzo, ore 21.00
PSG-CHELSEA
Mercoledì 11 marzo, ore 21.00
REAL MADRID-MANCHESTER CITY
Mercoledì 11 marzo, ore 21.00
