Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
GOAL

Champions League: risultati e marcatori delle partite di andata degli ottavi di finale

Prime partite d'andata degli ottavi di finale: il Galatasaray ha superato il Liverpool 1-0, goleada dell'Atletico Madrid contro il Totteham. 6-1 Bayern contro l'Atalanta. Pari tra Newcastle e Barcellona.

  • GALATASARAY-LIVERPOOL 1-0

    • 7' Lemina
  • ATALANTA-BAYERN MONACO 1-6

    • Marcatori: 12' Stanisic (B), 22' Olise (B), 25' Gnabry (B), 52' Jackson (B), 64' Olise (B), 67' Musiala (B), 93' Pasalic (A)
  • ATLETICO MADRID-TOTTENHAM 5-2

    • Marcatori: 6' Llorente (A), 14' Griezmann (A), 15' Alvarez (A), 26' Porro (T), 55' Alvarez (A), 76' Solanke (T)

  • NEWCASTLE-BARCELLONA 1-1

    • Marcatori: 86' Barnes (N); 96' rig. Yamal (B)
  • BAYER LEVERKUSEN-ARSENAL

    Mercoledì 11 marzo, ore 18.45

  • BODO/GLIMT-SPORTING LISBONA

    Mercoledì 11 marzo, ore 21.00

  • PSG-CHELSEA

    Mercoledì 11 marzo, ore 21.00

  • REAL MADRID-MANCHESTER CITY

    Mercoledì 11 marzo, ore 21.00

