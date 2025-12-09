Pubblicità
OlympiacosGetty Images
Redazione Goal

Champions League: risultati e marcatori della 6ª giornata

I greci conquistano la prima vittoria nella League Phase: decide il goal di Martins al 73'

  • KAIRAT ALMATY-OLYMPIACOS 0-1

    • Marcatori: 73' Martins
  • BAYER MONACO-SPORTING

    • Martedì ore 18.45
  • ATALANTA-CHELSEA

    • Martedì ore 21.00

  • BARCELLONA-EINTRACHT

    • Martedì ore 21.00
  • INTER-LIVERPOOL

    • Martedì ore 21.00

  • MONACO-GALATASARAY

    • Martedì ore 21.00
  • PSV-ATLETICO MADRID

    • Martedì ore 21.00

  • UNION SG-MARSIGLIA

    • Martedì ore 21.00
  • TOTTENHAM-SLAVIA PRAGA

    • Martedì ore 21.00

  • QARABAG-AJAX

    • Mercoledì ore 18.45
  • VILLARREAL-COPENAGHEN

    • Mercoledì ore 18.45

  • ATHLETIC-PSG

    • Mercoledì ore 21.00
  • BAYER LEVERKUSEN-NEWCASTLE

    • Mercoledì ore 21.00

  • BENFICA-NAPOLI

    • Mercoledì ore 21.00
  • CLUB BRUGGE-ARSENAL

    • Mercoledì ore 21.00

  • BORUSSIA DORTMUND-BODO/GLIMT

    • Mercoledì ore 21.00
  • JUVENTUS-PAFOS

    • Mercoledì ore 21.00

  • REAL MADRID-MANCHESTER CITY

    • Mercoledì ore 21.00
0