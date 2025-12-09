Getty Images
Champions League: risultati e marcatori della 6ª giornata
Pubblicità
KAIRAT ALMATY-OLYMPIACOS 0-1
- Marcatori: 73' Martins
BAYER MONACO-SPORTING
- Martedì ore 18.45
- PubblicitàPubblicità
ATALANTA-CHELSEA
- Martedì ore 21.00
BARCELLONA-EINTRACHT
- Martedì ore 21.00
- PubblicitàPubblicità
INTER-LIVERPOOL
- Martedì ore 21.00
MONACO-GALATASARAY
- Martedì ore 21.00
- PubblicitàPubblicità
PSV-ATLETICO MADRID
- Martedì ore 21.00
UNION SG-MARSIGLIA
- Martedì ore 21.00
- PubblicitàPubblicità
TOTTENHAM-SLAVIA PRAGA
- Martedì ore 21.00
QARABAG-AJAX
- Mercoledì ore 18.45
- PubblicitàPubblicità
VILLARREAL-COPENAGHEN
- Mercoledì ore 18.45
ATHLETIC-PSG
- Mercoledì ore 21.00
- PubblicitàPubblicità
BAYER LEVERKUSEN-NEWCASTLE
- Mercoledì ore 21.00
BENFICA-NAPOLI
- Mercoledì ore 21.00
- PubblicitàPubblicità
CLUB BRUGGE-ARSENAL
- Mercoledì ore 21.00
BORUSSIA DORTMUND-BODO/GLIMT
- Mercoledì ore 21.00
- PubblicitàPubblicità
JUVENTUS-PAFOS
- Mercoledì ore 21.00
REAL MADRID-MANCHESTER CITY
- Mercoledì ore 21.00
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità