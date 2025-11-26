Champions League: risultati e marcatori della 5ª giornata

Marcatori: 35' Richarlison (T), 45' Vitinha (P), 50' Kolo Muani (T), 53' Vitinha (P), 59' Ruiz (P), 65' Pacho (P), 72' Kolo Muani (T), 76' rig. Vitinha (P)

Gara bellissima e dai diversi volti quella andata in scena al Parco dei Principi. Il Tottenham va in vantaggio con Richarlison, poi pareggia Vitinha. L'ex Kolo Muani riporta avanti gli Spurs, ma ancora Vitinha ristabilisce immediatamente il punteggio in parità. Il PSG cambia marcia e va in goal con Fabian Ruiz e Pacho, prima che Kolo Muani realizzi la sua doppietta personale. A chiudere l'incontro sul 5-3 è il rigore di Vitinha, autore di tripletta e migliore in campo.