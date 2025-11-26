AFP
Champions League: risultati e marcatori della 5ª giornata
AJAX-BENFICA 0-2
Marcatori: 6’ Dahl, 90’ Barreiro
Prima vittoria per il Benfica in questa edizione della Champions League. La compagine guidata da José Mourinho espugna infatti il campo dell’Ajax che resta così l’unica squadra ancora ferma a quota zero in classifica. A decidere ad Amsterdam sono le reti di Dahl, che al6’ corregge in rete una conclusione di Riso respinta da Jaros. e di Barreiro che chiude i giochi nelle battute finali con un gran tiro dall’interno dell’area su assist di Aursnes.
GALATASARAY-UNION SG 0-1
Marcatori: 57’ David
Colpo esterno dell’Union Saint-Gilloise che riesce nell’impresa di espugnare il campo del Galatasaray. Il goal che vale lo 0-1 finale è siglato al 57’ da Promise David che sfrutta un assist di Zorgane. Per la squadra belga sono adesso 6 i punti di classifica, mentre i campioni di Turchia interrompono una striscia di tre vittorie consecutive che li aveva spinti fino a quota 9.
BODO/GLIMT-JUVENTUS 2-3
Marcatori: 27’ Blomberg (B), 48’ Openda (J), 59’ McKennie (J), 85’ rig. Fet (B), 90+1’ David (J)
Prima vittoria in questa edizione della Champions League per la Juventus che si impone sul campo del Bodo/Glimt. Dopo il vantaggio siglato da Blomberg al 27’ sugli sviluppi di un corner, la compagine bianconera aumenta decisamente i giri del motore nella ripresa. Al 48’ è Openda, al primo goal con la maglia della Juve, a pareggiare con una conclusione dall’interno dell’area di rigore, mentre al 59’ McKennie con un colpo di testa sfrutta un cross di Miretti per l’1-2. I bianconeri rischiano la beffa all’87’ quando Fet trasforma un calcio di rigore assegnato per un fallo in area di Cabal ai danni di Auklend, ma in pieno recupero si riportano avanti con David. Per la Juve sono adesso 6 i punti in classifica.
CHELSEA-BARCELLONA 3-0
Marcatori: 27’ aut. Koundé, 55’ Estevao, 73’ Delap
Partita senza storia a Stamford Bridge dove il Chelsea travolge il Barcellona. Dopo una rete annullata a Fernandez, i Blues passano al 27’ grazie ad un’autorete di Koundé. Per gli ospiti le cose si complicato al 44’ con l’espulsione di Araujo e nella ripresa il Chelsea ha così modo di dilagare con Estevao e Delap che siglano i goal che valgono il 3-0 finale. Seconda sconfitta nel torneo per i blaugrana, mentre la squadra di Maresca vola nelle zone altissime a quota 10.
BORUSSIA DORTMUND-VILLARREAL 4-0
Marcatori: 45+2’ Guirassy, 54’ Guirassy, 59’ Adeyemi, 90+5’ Svensson
Sfida a senso unico anche a Dortmund dove il Borussia supera 4-0 il Villarreal. Grande protagonista del match Guisarry che, prima apre le marcature nel corso del recupero del primo tempo, poi al 54’ raddoppia spingendo in rete il pallone dopo aver fallito un calcio di rigore. Poco prima dell’ora di gioco è Adeyemi a siglare il 3-0, mentre nel finale prima Silva sbaglia un rigore all’81’, poi Svensson cala il poker in pieno recupero.
MANCHESTER CITY-BAYER LEVERKUSEN 0-2
Marcatori: 23’ Grimaldo, 54’ Schick
Arriva da Manchester, dove il Bayer Leverkusen riesce nell’impresa di espugnare il campo del City, una delle più grandi sorprese del turno. Contro una squadra fortemente rivoluzionata da Guardiola, sono Gimaldo nel primo tempo e Schick con un bel colpo di testa nel secondo, a siglare le reti che valgono il clamoroso 0-2. Per i Citizens si tratta della prima sconfitta nel torneo.
MARSIGLIA-NEWCASTLE 2-1
Marcatori: 6’ Barnes (N), 46’ Aubameyang (M), 50’ Aubameyang (M)
Il Marsiglia di Roberto De Zerbi coglie un importantissimo successo in rimonta contro il Newcastle. Al Velodrome, ospiti in vantaggio già al 6’ grazie ad una rete di Barnes. L’OM ribalta completamente la situazione ad inizio ripresa grazie ad una doppietta di Aubameyang con goal al 46’ e al 50’. Secondo successo per i transalpini che salgono a 6, mentre il Newcastle resta fermo a 9.
NAPOLI-QARABAG 2-0
Marcatori: 65’ McTominay, 72’ aut. Jankovic
Torna al successo in Champions League anche il Napoli che, tra le mura amiche del Maradona, regola 2-0 il Qarabag. Succede tutto nella ripresa quando McTominay sale in cattedra dopo un rigore fallito da Hojlund. Il centrocampista scozzese prima sigla il goal del vantaggio con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata, poi causa l’autorete di Jankovic che devia in rete un suo tiro per il 2-0 finale. Per i partenopei sono adesso 7 i punti in classifica.
SLAVIA PRAGA-ATHLETIC CLUB 0-0
L’unica partita a reti bianche della prima serata della quinta giornata della ‘Fase Campionato’ di Champions League è quello di Praga, dove lo Slavia ferma sullo 0-0 l’Athletic Bilbao. Per gli iberici sono ora 4 i punti in classifica, mentre i padroni di casa salgono a quota 3.
COPENAGHEN-KAIRAT ALMATY 3-2
- Marcatori: 26' Dadason (C), 59' rig. Larsson (C), 73' Robert (C), 81' Setpaev (K), 90' Baybek (K)
Il Copenaghen domina ma alla fine vince con una non indifferente dose di brividi: i danesi piegano 3-2 un onorevole Kairat Almaty. Dadason sblocca il match con un comodo tap-in di testa, mentre all'imbocco dell'ultima mezz'ora Larsson raddoppia dal dischetto. Al 73', invece, Robert mette, apparentemente, al sicuro il risultato con un sinistro in diagonale deviato. Nel finale, reazione d'orgoglio del Kairat che trova il goal con Setpaev (gioiellino già ceduto al Chelsea) che approfitta di un errore incredibile di Kotarski e al 90' accorcia ulteriormente il gap con la bella realizzazione di Baybek. Per i sogni di rimonta, però, è ormai troppo tardi: vince il Copenaghen.
PAFOS-MONACO 2-2
- Marcatori: 5' Minamino (P), 18' David Luiz (P), 26' Balogun (M), 88' aut. Salisu (M)
Illusione Monaco che nel finale si fa riprendere dai ciprioti del Pafos: monegaschi avanti al 5' con Minamino, ma al 18' arriva il pari dell'ex Chelsea David Luiz. Passano otto minuti, però, e il gran piazzato di Balogun rimette avanti la squadra di Pocognoli. Quando tutto sembra ormai indirizzato verso i tre punti per i francesi, l'assalto finale del Pafos porta alla sfortunata autorete di Salisu che vale il definitivo 2-2.
ARSENAL-BAYERN MONACO 3-1
- Marcatori: 22' Timber (A), 32' Karl (B), 69' Madueke (A), 76' Martinelli (A)
L'Arsenal batte il Bayern Monaco nello scontro al vertice di questa quinta giornata di Champions League e resta l'unica squadra a punteggio pieno nella competizione. Alla rete di Timber risponde il giovane Karl, poi i Gunners salgono in cattedra nella ripresa e si aggiudicano il match grazie alle reti di Madueke e Martinelli.
ATLETICO MADRID-INTER 2-1
- Marcatori: 9' Alvarez (A), 54' Zielinski (I), 90'+3' Gimenez (A)
L’Inter perde la vetta della classifica e l’imbattibilità in questa edizione di Champions League. I nerazzurri crollano in pieno recupero: una doccia gelata per la squadra allenata da Chivu che subisce il 2-1 dell'Atletico Madrid al 93'. A decidere la gara del Metropolitano è un colpo di testa di Gimenez. Di Zielinski la rete del momentaneo pareggio dell'Inter dopo il goal in apertura di Julian Alvarez.
EINTRACHT FRANCOFORTE-ATALANTA 0-3
- Marcatori: 60' Lookman (A), 62' Ederson (A), 65' De Keteleare (A)
Una super Atalanta conquista un altro successo in Champions League battendo in trasferta Eintracht Francoforte. I nerazzurri vanno a segno tre volte: al 60’ la sblocca Lookman, al 62’ raddoppia Ederson e al 65’ De Ketelaere chiude il match. Prima vittoria dell’era Palladino.
LIVERPOOL-PSV 1-4
- Marcatori: 6' rig. Perisic (P), 16' Szoboszlai (L), 56' Til (P), 73' Driouech (P), 90'+1' Driouech (P)
Altro clamoroso tonfo del Liverpool di Slot. I Reds crollano clamorosamente ad Anfield contro il PSV che va subito in vantaggio con il rigore di Perisic. Poi arriva il pari di Szoboszlai, ma la ripresa è tutta di marca olandese: Til e la doppietta di Driouech siglano il definitivo 4-1 a favore del PSV.
OLYMPIACOS-REAL MADRID 3-4
- Marcatori: 8’ Chiquinho (O), 22’ Mbappé (R), 24’ Mbappé (R), 29’ Mbappé (R), 52' Taremi (O), 60' Mbappé (R), 81' El Kaabi (O)
L’uragano Kylian Mbappé spazza via le speranze dell'Olympiakos. La squadra greca passa in vantaggio con Chiquinho dopo 8 minuti, poi il fenomeno francese sale in cattedra e realizza ben quattro goal. A segno per la formazione greca anche l'ex Inter Taremi ed El Kaabi. L'Olympiacos ci prova fino all'ultimo e sfiora il 4-4, ma alla fine a sorridere è il Real Madrid che conquista la quarta vittoria in cinque gare.
PSG-TOTTENHAM 5-3
Marcatori: 35' Richarlison (T), 45' Vitinha (P), 50' Kolo Muani (T), 53' Vitinha (P), 59' Ruiz (P), 65' Pacho (P), 72' Kolo Muani (T), 76' rig. Vitinha (P)
Gara bellissima e dai diversi volti quella andata in scena al Parco dei Principi. Il Tottenham va in vantaggio con Richarlison, poi pareggia Vitinha. L'ex Kolo Muani riporta avanti gli Spurs, ma ancora Vitinha ristabilisce immediatamente il punteggio in parità. Il PSG cambia marcia e va in goal con Fabian Ruiz e Pacho, prima che Kolo Muani realizzi la sua doppietta personale. A chiudere l'incontro sul 5-3 è il rigore di Vitinha, autore di tripletta e migliore in campo.
SPORTING-CLUB BRUGGE 3-0
