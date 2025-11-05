Champions League: risultati e marcatori della 4ª giornata

Marcatori: 6' Tresoldi (B), 8' Ferran (BA), 17' Forbs (B), 61' Yamal (B), 64' Forbs (B), 77' aut. Tzolis (BA)

Mai sottovalutare un club come il Brugge, che ha sempre dimostrato di essere una squadra sempre temibile. Il Barcellona rischia di perdere la seconda partita di questa Champions rimanendo a metà classifica e cominciando a guardare con ansia alle prime posizioni che valgono gli ottavi senza passare dai playoff. Un bel match con sei goal e nessun vincitore.