AFP
Champions League: risultati e marcatori della 4ª giornata
NAPOLI-EINTRACHT FRANCOFORTE 0-0
- Marcatori: -
SLAVIA PRAGA-ARSENAL 0-3
- Marcatori: 32’ rig. Saka, 46’ Merino, 68’ Merino
ATLETICO MADRID-UNION SAINT GILLOISE 3-1
- Marcatori: 39' Alvarez (A), 73' Gallagher (A), 80' Sykes (U), 96' Llorente (A)
BODO/GLIMT-MONACO 0-1
- Marcatori: 43' Balogun
JUVENTUS-SPORTING 1-1
- Marcatori: 12' Araujo (S), 34' Vlahovic (J)
LIVERPOOL-REAL MADRID 1-0
- Marcatori: 61' Mac Allister
OLYMPIACOS-PSV 1-1
- Marcatori: 17' Gelson Martins (O), 93' Pepi (P)
PSG-BAYERN MONACO 1-2
- Marcatori: 4' Diaz (B), 32' Diaz (B), 74' Joao Neves (P)
TOTTENHAM-COPENAGHEN 4-0
- Marcatori: 19' Johnson, 51' Odobert, 64' Van de Ven, 67' Palhinha
PAFOS-VILLARREAL 1-0
- Marcatori: 47' Luckassen
QARABAG-CHELSEA 2-2
- Marcatori: 16' Estevao (C), 29' Andrade (Q), 39' rig. Jankovic (Q), 53' Garnacho (C)
AJAX-GALATASARAY 0-3
- 59', 65' rig. e 78' rig. Osimhen
Il Galatararay non si ferma più, trascinato da un Osimhen sempre più decisivo. Tripletta per il nigeriano (due penalty), che batte l'Ajax ad Amsterdam diventando capocannoniere.
La grande campagna acquisti estiva del Gala si sta facendo sentire, nove i punti ottenuti fin qui su dodici disponibili.
BENFICA-BAYER LEVERKUSEN 0-1
- Marcatori: 65' Schick
La campagna europea di Mourinho è un disastro: tre sconfitte su tre da quando è tornato sulla panchina del Benfica, stavolta in terra portoghese passa il Bayer Leverkusen, seppur di misura e nel secondo tempo.
CLUB BRUGGE-BARCELLONA 3-3
- Marcatori: 6' Tresoldi (B), 8' Ferran (BA), 17' Forbs (B), 61' Yamal (B), 64' Forbs (B), 77' aut. Tzolis (BA)
Mai sottovalutare un club come il Brugge, che ha sempre dimostrato di essere una squadra sempre temibile. Il Barcellona rischia di perdere la seconda partita di questa Champions rimanendo a metà classifica e cominciando a guardare con ansia alle prime posizioni che valgono gli ottavi senza passare dai playoff. Un bel match con sei goal e nessun vincitore.
INTER-KAIRAT ALMATY 2-1
- Marcatori: 45' Lautaro (I), 55' Arad (K), 67' Carlos Augusto (I)
Qualche rischio, un goal subito per il pari momentaneo, ma alla fine l'Inter batte il Kairat rispondendo a Bayern ed Arsenal, le uniche altre due squadre a punteggio pieno fin qui. Si sblocca Lautaro dopo qualche partita senza goal, ma a decidere la sfida di San Siro è Carlos Augusto.
MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND 3-1
- Marcatori: 22' Foden (M), 29' Haaland (M), 57' Foden (M), 72' Anton (B)
A pari punti prima della quarta gara, Manchester City e Borussia Dortmund hanno offerto una prestazione ben diversa all'Etihat: ottima quella degli inglesi, deludente quella dei tedeschi.
La doppietta di Foden e la rete del solito Haaland portano avanti il City di tre lunghezze, il goal di Anton a metà secondo tempo arriva troppo tardi per riaprire realmente la gara.
MARSIGLIA-ATALANTA 0-1
- Marcatori: 90' Samardzic
Al novantesimo minuto ci pensa Samardzic ad allontanare i fantasmi di una pregna di episodi. Nel primo tempo De Ketelare ha sbagliato un rigore, nel secondo è stata annullata una rete a Lookman. Lookman tra l'altro quasi alle mani con Juric dopo il cambio.
NEWCASTLE-ATHLETIC BILBAO 2-0
- Marcatori: 11' Burn, 49' Joelinton
Bella prova in terra britannica per il Newcastle, che ha battuto un Bilbao ancora deludente in Champions. Dopo l'esordio con k.o contro il Barcellona il team bianconero non ha sbagliato un colpo, vincendo tre partite consecutive e dichiarandosi pronta per accedere agli ottavi senza passare dai playoff. Che sarebbero comunque un'ottimo traguardo.
