Champions League, Europa League e Conference League ancora su Sky: acquisiti i diritti fino al 2031

Champions League, Europa League e Conference League restano ancora su Sky e NOW fino al 2031
La pay-tv di Comcast ha infatti acquisito i diritti per trasmettere 184 partite l’anno di Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di Europa League e di Conference League.
Sky dunque conferma gli investimenti per trasmettere le coppe europee con l’acquisizione dei diritti per il quadriennio 2027/2031, che si aggiungono a quelli già effettuati per la stagione in corso e per quella 2026-2027.