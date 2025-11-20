Pubblicità
Nino Caracciolo

Champions League, Europa League e Conference League ancora su Sky: acquisiti i diritti fino al 2031

Sky ha comunicato di aver acquisito i diritti per trasmettere 184 partite di Champions l’anno e tutte le gare di Europa League e Conference League fino al 2031

Champions League, Europa League e Conference League restano ancora su Sky e NOW fino al 2031

La pay-tv di Comcast ha infatti acquisito i diritti per trasmettere 184 partite l’anno di Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di Europa League e di Conference League.

Sky dunque conferma gli investimenti per trasmettere le coppe europee con l’acquisizione dei diritti per il quadriennio 2027/2031, che si aggiungono a quelli già effettuati per la stagione in corso e per quella 2026-2027.

  • LE COPPE EUROPEE ANCORA SU SKY

    “I grandi Club d’Europa continueranno a giocare su Sky e NOW fino al 2031. Sky ha acquisito anche per il quadriennio 2027/2031 i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 184 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Conference League”, si legge nella nota diramata da Sky.

  • DIRITTI FINO AL 2031

    La UEFA Champions League, che nella nuova formula ha incrementato lo spettacolo con più partite, più squadre e più campioni, resterà su Sky e NOW fino al 2031, quindi per altri 4 anni, che si aggiungono alla stagione in corso e alla stagione 2026-2027”, prosegue il comunicato.

  • AD SKY ITALIA: “ORGOGLIOSI DI TRASMETTERE I GRANDI MATCH EUROPEI”

    Questo il commento di Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia.“Siamo davvero orgogliosi di essere il main partner della UEFA e di poter offrire in esclusiva ai nostri abbonati fino al 2031 i grandi match delle competizioni europee. Il rinnovo di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League conferma tutto il nostro impegno a rendere unica l’offerta sportiva della Casa dello Sport e a garantire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile”.

  • L’OFFERTA DI SKY SPORT PER IL CALCIO EUROPEO

    “Si continuerà a giocare 11 mesi su 12, con ben 36 squadre partecipanti alla fase finale, tutte in un girone unico. Sky trasmetterà in esclusiva 184 delle 203 partite di UEFA Champions League compresi i Playoff, 189 partite di UEFA Europa League e153 match di UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol, incluse le tre finali, per un totale di 526 match, oltre alla UEFA Super Cup. Sky Sport continuerà così a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre, un grande racconto editoriale e le migliori tecnologie”, conclude la nota diramata da Sky.

