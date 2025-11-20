Champions League, Europa League e Conference League ancora su Sky: acquisiti i diritti fino al 2031

“I grandi Club d’Europa continueranno a giocare su Sky e NOW fino al 2031. Sky ha acquisito anche per il quadriennio 2027/2031 i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 184 delle 203 partite a stagione di UEFA Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Conference League”, si legge nella nota diramata da Sky.