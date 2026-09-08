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Bruges Aston VillaGetty Images
Stefano Silvestri

Champions League, risultati e marcatori della 1ª giornata: colpo Aston Villa a Bruges, l'AEK supera il LASK

Champions League
Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Napoli vs Arsenal
Napoli
Arsenal
Fenerbahce vs Roma
Fenerbahce
Roma
Como vs RB Lipsia
Como
RB Lipsia

I risultati e i marcatori della prima giornata di Champions League. Inter, Napoli, Roma e Como in campo contro Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe e Lipsia.

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  • BRUGES-ASTON VILLA 2-3

    Marcatori: 11' McGinn (A), 19' Vetlesen (B), 22' Buendia (A), 43' Jackson (A), 61' rig. Tresoldi (B)

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  • AEK-LASK 1-0

    Marcatori: 21' Marin

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  • REAL MADRID-INTER

    Martedì 8 settembre ore 21.00

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