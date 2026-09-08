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Champions League, risultati e marcatori della 1ª giornata: colpo Aston Villa a Bruges, l'AEK supera il LASK
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BRUGES-ASTON VILLA 2-3
Marcatori: 11' McGinn (A), 19' Vetlesen (B), 22' Buendia (A), 43' Jackson (A), 61' rig. Tresoldi (B)
AEK-LASK 1-0
Marcatori: 21' Marin
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REAL MADRID-INTER
Martedì 8 settembre ore 21.00
PORTO-MANCHESTER CITY
Martedì 8 settembre ore 21.00
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BORUSSIA DORTMUND-VILLARREAL
Martedì 8 settembre ore 21.00
LILLE-BETIS
Martedì 8 settembre ore 21.00
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BARCELLONA-FEYENOORD
Mercoledì 9 settembre ore 18.45
STOCCARDA-VIKING
Mercoledì 9 settembre ore 18.45
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NAPOLI-ARSENAL
Mercoledì 9 settembre ore 21.00
LIVERPOOL-ATLETICO MADRID
Mercoledì 9 settembre ore 21.00
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PSG-SLOVAN BRATISLAVA
Mercoledì 9 settembre ore 21.00
SPORTING-GALATASARAY
Mercoledì 9 settembre ore 21.00
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FENERBAHÇE-ROMA
Giovedì 10 settembre ore 18.45
PSV-SHAKHTAR
Giovedì 10 settembre ore 18.45
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COMO-LIPSIA
Giovedì 10 settembre ore 21.00
BAYERN-BODO/GLIMT
Giovedì 10 settembre ore 21.00
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MANCHESTER UNITED-SABAH
Giovedì 10 settembre ore 21.00
SLAVIA PRAGA-LENS
Giovedì 10 settembre ore 21.00
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