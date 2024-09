Ciclone Bayern sulla Dinamo Zagabria, k.o. per 9-2. Rudiger regala tre punti sofferti al Real Madrid, 2-0 dello Sporting al Lille.

Il primo martedì di Champions League è andato in archivio. E ha proposto risultati agrodolci per le due italiane impegnate, ovvero la Juventus e il Milan, il tutto in attesa che anche l'Inter, l'Atalanta e il Bologna scendano in campo.

I bianconeri si sono imposti in scioltezza all'Allianz Stadium sul PSV, mentre i rossoneri hanno subìto il tris del Liverpool (inutile la rete del vantaggio di Pulisic).

Di seguito tutti i risultati della prima giornata di Champions League, con i marcatori di tutte le partite.