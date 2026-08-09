Chalobah dopo Yan Couto, Kaiki e Cuenca, il Como ha rifatto la difesa: chi saranno i titolari di Fabregas

Chi ha ottime possibilità di entrare nell'undici base di Fabregas è Chalobah. Elemento che lo spagnolo ha solo incrociato al Chelsea una decina d'anni fa circa, quando uno era un calciatore della prima squadra e l'altro un giovane uscito dall'Academy ma sballottato tra un prestito e l'altro.

Chalobah si è infine conquistato il Chelsea e pure la Nazionale, è entrato perfino nelle mire dell'Inter e arriva a Como con la speranza di diventare il nuovo partner dell'ottimo Ramon. Parte un passo indietro Kempf, comunque ottimo pure lui nell'anno del quarto posto. Ma lo spazio ci sarà per tutti.