Chalobah dopo Yan Couto, Kaiki e Cuenca, il Como ha rifatto la difesa: chi saranno i titolari di Fabregas

Com'era prevedibile, il Como non è rimasto a guardare sul mercato. E, com'era prevedibile, ha speso. Soprattutto per rinforzare un reparto: la difesa.
Può apparire paradossale, considerando come proprio la squadra di Cesc Fabregas abbia chiuso lo scorso campionato con il rendimento difensivo migliore di tutti, ma è la realtà: il mercato ha già portato una mezza rivoluzione all'interno della retroguardia.
Chi saranno dunque i nuovi titolari? Le possibili gerarchie di Fabregas nella storica stagione che vedrà il Como giocare per la prima volta nella propria storia in Europa, in Champions League.
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