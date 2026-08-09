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Yan Couto Chalobah KaikiGetty Images
Stefano Silvestri

Chalobah dopo Yan Couto, Kaiki e Cuenca, il Como ha rifatto la difesa: chi saranno i titolari di Fabregas

Fantacalcio
Como

I lariani hanno rinforzato la retroguardia in vista della prima, storica avventura in Champions League: quali possono essere le gerarchie davanti al confermato Butez.

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Com'era prevedibile, il Como non è rimasto a guardare sul mercato. E, com'era prevedibile, ha speso. Soprattutto per rinforzare un reparto: la difesa.

Può apparire paradossale, considerando come proprio la squadra di Cesc Fabregas abbia chiuso lo scorso campionato con il rendimento difensivo migliore di tutti, ma è la realtà: il mercato ha già portato una mezza rivoluzione all'interno della retroguardia.

Chi saranno dunque i nuovi titolari? Le possibili gerarchie di Fabregas nella storica stagione che vedrà il Como giocare per la prima volta nella propria storia in Europa, in Champions League.


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  • GLI ACQUISTI DEL COMO IN DIFESA

    Quattro sono gli acquisti del Como in difesa: tutti provenienti dall'estero, come ormai è abitudine. E in particolare dal Brasile, dalla Spagna, dalla Germania e dall'Inghilterra.

    Il primo in ordine di tempo è il terzino brasiliano Kaiki, già cercato a gennaio e infine prelevato a titolo definitivo dal Cruzeiro. Quindi è stata la volta del giovanissimo Andres Cuenca, 19 anni, preso dal Barcellona.

    Negli ultimi giorni, ecco un'altra doppia accelerazione: dal Borussia Dortmund è arrivato Yan Couto in prestito con diritto di riscatto, dal Chelsea Trevoh Chalobah di nuovo a titolo definitivo.

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  • YAN COUTO SARÀ TITOLARE?

    Yan Couto non arriva a Como con il posto da titolare assicurato. Semplicemente perché Fabregas nella scorsa stagione ha potuto contare sull'eccellente apporto di Smolcic, elemento poco reclamizzato in confronto ad altri ma utilissimo nel ruolo di terzino destro.

    Con Van der Brempt che dovrebbe cambiare (c'è il Cagliari su di lui dopo l'accostamento al Sassuolo), proprio Yan Couto e Smolcic si giocheranno una maglia a destra. Il brasiliano sembra partire leggermente favorito in virtù dell'esperienza a Dortmund, ma il croato vuole lottare per il posto.

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  • CHALOBAH SARÀ TITOLARE?

    Chi ha ottime possibilità di entrare nell'undici base di Fabregas è Chalobah. Elemento che lo spagnolo ha solo incrociato al Chelsea una decina d'anni fa circa, quando uno era un calciatore della prima squadra e l'altro un giovane uscito dall'Academy ma sballottato tra un prestito e l'altro.

    Chalobah si è infine conquistato il Chelsea e pure la Nazionale, è entrato perfino nelle mire dell'Inter e arriva a Como con la speranza di diventare il nuovo partner dell'ottimo Ramon. Parte un passo indietro Kempf, comunque ottimo pure lui nell'anno del quarto posto. Ma lo spazio ci sarà per tutti.

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  • Andres CuencaGetty Images

    CUENCA SARÀ TITOLARE?

    Chi arriva sostanzialmente per imparare è Cuenca, altro difensore centrale arrivato dal Barcellona dove però non ha mai trovato spazio: dopo aver esordito in Champions League nel 2024, nella seconda parte della scorsa stagione è stato prestato allo Sporting Gijon. Ha appena compiuto 19 anni (a giugno): si farà. Ma intanto i titolari saranno altri.

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  • KAIKI SARÀ TITOLARE?

    Ha buone possibilità di ricevere un minutaggio superiore alla media anche Kaiki. L'ex Cruzeiro, che nei mesi scorsi è stato convocato in Nazionale da Carlo Ancelotti senza però far parte della rosa per i Mondiali, si giocherà il posto con Alex Valle.

    Le chances dei due sono fondamentalmente del 50% ciascuno. Valle ha dalla sua la conoscenza della Serie A e del gioco di Fabregas, ma Kaiki è pronto a rubargli il posto. E a portare maggiore freschezza fisica dopo l'addio di Moreno. In una stagione così impegnativa, ci sarà certamente spazio per entrambi.

  • IL PROBABILE 11 DEL COMO

    Così dovrebbe schierarsi il Como, almeno sulla carta, ai nastri di partenza della nuova stagione:

    COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Chalobah, Ramon, Kaiki; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

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