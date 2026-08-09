Cessioni Milan: Fofana e Tomori bocciati da Amorim, chi può lasciare i rossoneri da qui a fine mercato

Amorim era stato chiaro: le amichevoli precampionato sarebbero servite a valutare da vicino i giocatori della rosa e capire chi poteva far parte del suo nuovo Milan. E le indicazioni arrivate dopo l'ultimo impegno fuori dall'Europa dei rossoneri, l'amichevole persa 3-0 contro il Chelsea a Giacarta, sono eloquenti: è il momento di sfoltire il parco giocatori, operazione necessaria per permettere al mercato del Milan, fermo ai colpi Ramos, Gila e Diawara, di sbloccarsi.
I nomi dei possibili partenti sono ormai chiari: da Fofana a Tomori, ecco chi potrebbe lasciare il Milan da qui a fine mercato.
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