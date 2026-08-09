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Amorim Tomori Fofana MilanGetty Images
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Cessioni Milan: Fofana e Tomori bocciati da Amorim, chi può lasciare i rossoneri da qui a fine mercato

Calciomercato
Milan
Y. Fofana
F. Tomori

Chelsea-Milan ha dato il primo verdetto sulle possibili uscite dei rossoneri: Amorim non ha utilizzato diversi calciatori, tra cui Fofana e Tomori, tra i maggiori indiziati a lasciare il Diavolo nelle prossime settimane.

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Amorim era stato chiaro: le amichevoli precampionato sarebbero servite a valutare da vicino i giocatori della rosa e capire chi poteva far parte del suo nuovo Milan. E le indicazioni arrivate dopo l'ultimo impegno fuori dall'Europa dei rossoneri, l'amichevole persa 3-0 contro il Chelsea a Giacarta, sono eloquenti: è il momento di sfoltire il parco giocatori, operazione necessaria per permettere al mercato del Milan, fermo ai colpi Ramos, Gila e Diawara, di sbloccarsi.

I nomi dei possibili partenti sono ormai chiari: da Fofana a Tomori, ecco chi potrebbe lasciare il Milan da qui a fine mercato.


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  • LE PAROLE DI AMORIM DOPO CHELSEA-MILAN

    Il tecnico portoghese ha annunciato dopo la partita che il tempo delle valutazioni è finito e che adesso è arrivato il momento delle cessioni: “Faremo delle scelte sui nostri giocatori. Queste due settimane sono state davvero positive, ma abbiamo una rosa ampia. Dobbiamo scegliere alcuni giocatori e prenderemo questa decisione durante questa settimana”.


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  • FOFANA E TOMORI, I GRANDI ESCLUSI

    Dopo 63 minuti assolutamente insufficienti contro l'Inter, Amorim, nella sfida di Giacarta contro il Chelsea, ha deciso di lasciare in panchina per tutto il match sia Fikayo Tomori che Youssouf Fofana, che negli ultimi anni sono stati tra i giocatori più utilizzati in casa Milan. Per entrambi l'esclusione è suonata come una bocciatura, probabilmente definitiva.

    Il difensore inglese, legatissimo ai colori rossoneri e all'ambiente, ha sempre fatto trapelare la sua volontà di restare a Milano e giocarsi le sue chance, ma il suo profilo non sembra sposarsi con le idee tattiche e le richieste di Amorim. Il contratto di Tomori, in scadenza a giugno 2027, non è stato ancora rinnovato, nonostante un accordo di massima tra le parti raggiunto diversi mesi fa, con il management precedente.

    Uno stallo che rende estremamente difficile riuscire a monetizzare al meglio la sua cessione. La situazione di Tomori è monitorata dalla Juventus ma soprattutto da diversi club inglesi di media fascia: la strada del ritorno in patria sembra la più probabile.

    Per Fofana invece potrebbero intensificarsi i contatti con il Besiktas, tra i club più interessati al giocatore, per il quale ci sono stati sondaggi anche da parte del Crystal Palace: la richiesta del Milan è di almeno 20 milioni di euro.

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  • RICCI, LOFTUS-CHEEK, MUSAH: NESSUNO È AL SICURO

    Situazioni nebulose anche quelle legate a Samuele Ricci, Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah. Il più in bilico sembra proprio il centrocampista italiano, che nelle gerarchie di Amorim sembra parecchio indietro. Se Rabiot-Modric è la coppia titolare, sulla carta, con Jashari come primo cambio, davanti a Ricci al momento sembrano esserci sia il giovane Comotto (che piace molto al tecnico e che ha dato risposte incoraggianti) sia lo stesso Musah, che potrebbe lasciare Milanello soltanto nel caso in cui non dovessero essere risolte le situazioni legate allo stesso Ricci e a Fofana.

    Poi c'è la questione Loftus-Cheek: l'inglese è considerato un trequartista ma non sembra avere le caratteristiche che Amorim chiede ai due uomini sotto la punta. Si cercherà una soluzione in uscita ma l'ingaggio dell'ex Chelsea, che attualmente percepisce circa 4 milioni di euro netti a stagione, rappresenta il più grande ostacolo.

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  • GLI ALTRI ESUBERI

    Nella lista degli esuberi, decifrando le scelte di Amorim in queste amichevoli, troviamo i nomi di Odogu e Athekame: il primo ha bisogno di giocare per maturare esperienza, il secondo è chiuso da Saelemaekers e Chukwueze, considerati al momento le prime due opzioni per il ruolo di esterno destro a tutta fascia nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese.

    Non ha avuto minutaggio contro il Chelsea neanche Cissé, che aveva lasciato comunque lasciato intravedere qualcosa nel derby di Perth, disputato da titolare: anche per lui possibile un anno di prestito per continuare nel suo percorso di crescita.

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