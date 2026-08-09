Cessioni Milan: Fofana e Tomori bocciati da Amorim, chi può lasciare i rossoneri da qui a fine mercato

Dopo 63 minuti assolutamente insufficienti contro l'Inter, Amorim, nella sfida di Giacarta contro il Chelsea, ha deciso di lasciare in panchina per tutto il match sia Fikayo Tomori che Youssouf Fofana, che negli ultimi anni sono stati tra i giocatori più utilizzati in casa Milan. Per entrambi l'esclusione è suonata come una bocciatura, probabilmente definitiva.

Il difensore inglese, legatissimo ai colori rossoneri e all'ambiente, ha sempre fatto trapelare la sua volontà di restare a Milano e giocarsi le sue chance, ma il suo profilo non sembra sposarsi con le idee tattiche e le richieste di Amorim. Il contratto di Tomori, in scadenza a giugno 2027, non è stato ancora rinnovato, nonostante un accordo di massima tra le parti raggiunto diversi mesi fa, con il management precedente.

Uno stallo che rende estremamente difficile riuscire a monetizzare al meglio la sua cessione. La situazione di Tomori è monitorata dalla Juventus ma soprattutto da diversi club inglesi di media fascia: la strada del ritorno in patria sembra la più probabile.

Per Fofana invece potrebbero intensificarsi i contatti con il Besiktas, tra i club più interessati al giocatore, per il quale ci sono stati sondaggi anche da parte del Crystal Palace: la richiesta del Milan è di almeno 20 milioni di euro.