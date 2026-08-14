Cessione Leao, Amorim ha detto sì: il Milan cambia il prezzo, il portoghese ora costa meno

Leao, insomma, non è riuscito a far cambiare idea al suo nuovo allenatore e quindi Cardinale dovrà provare a venderlo, insieme agli altri epurati come Tomori, Fofana e Nkunku. La missione non sarà semplice ma è già partita.

Ci sarebbe stato un primo colloquio con gli agenti di Leao durante il quale gli uomini mercato del Milan hanno spiegato che sono disposti ad abbassare le richieste pur di farlo partire: potrebbe bastare anche un'offerta da 40 milioni di euro, al massimo 45, per cederlo e non più 50 come era stato invece inizialmente stabilito.