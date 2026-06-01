Cessione da record per il Venezia: Doumbia allo Sporting Lisbona è ufficiale, le cifre dell'affare

Si tratta della cessione più remunerativa nella storia del club, come lo è stata per il Lecce con Hjulmand: 20 milioni di euro più bonus fino ai 26 Doumbia, 22 anni, scovato in Serie C nell'estate 2024 quando giocava nell'Albinoleffe, ha trascinato la squadra di Stroppa alla conquista dell'obiettivo promozione: è costato un milione di euro, una cifra allora apparentemente spropositata, eppure necessaria per battere la concorrenza di Atalanta Under 23 e Juventus Next Gen.



