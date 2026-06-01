Issa Doumbia, centrocampista italiano di chiare origini ivoriane, è entrato nella storia del Venezia. Non tanto per il suo pur notevole apporto al ritorno degli arancioneroverdi in Serie A dopo un solo anno dalla retrocessione, quanto per la cifra pagata dai portoghesi dello Sporting Lisbona per assicurarselo in vista della prossima stagione sportiva.
Cessione da record per il Venezia: Doumbia allo Sporting Lisbona è ufficiale, le cifre dell'affare
L'ANNUNCIO DEL VENEZIA
Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sporting Clube de Portugal per la cessione a titolo definitivo del centrocampista Issa Doumbia.
Arrivato in laguna al'inizio della stagione 24/25, Doumbia ha collezionato complessivamente 63 presenze con la maglia arancioneroverde, mettendo a segno 10 gol e fornendo 6 assist, tutti realizzati nella straordinaria stagione 2025/26.
Nel corso dell’ultima annata, Issa si è affermato come uno dei grandi protagonisti del Venezia FC, contribuendo in maniera determinante alla vittoria del campionato di Serie B grazie alle sue prestazioni e alla sua crescita costante.
Il club desidera ringraziare Issa per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento dimostrati, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera.
Buona fortuna, Issa.
I DETTAGLI
Si tratta della cessione più remunerativa nella storia del club, come lo è stata per il Lecce con Hjulmand: 20 milioni di euro più bonus fino ai 26 Doumbia, 22 anni, scovato in Serie C nell'estate 2024 quando giocava nell'Albinoleffe, ha trascinato la squadra di Stroppa alla conquista dell'obiettivo promozione: è costato un milione di euro, una cifra allora apparentemente spropositata, eppure necessaria per battere la concorrenza di Atalanta Under 23 e Juventus Next Gen.
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