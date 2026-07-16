Nicolò Zaniolo e il MIlan, da anni, si rincorrono. Il giocatore di Massa piace da diverso tempo (e da diverse sessioni di calciomercato) ai rossoneri ma, per diverse motivazioni, il suo matrimonio con il Diavolo non s’è mai riuscito a concretizzare. Oggi, però, il suo nome è fortemente tornato di moda dalle parti di Milanello: la sua rottura con l’Udinese, per motivi d’ingaggio, potrebbe infatti portarlo lontano dal Friuli. Ed è lì che il Milan potrebbe intervenire, con un’offerta che risolva una situazione che si è fatta molto intricata. Sarebbe, in caso di esito positivo, un inseguimento durato anni andato a buon fine.
Certi amori non finiscono, Zaniolo e il Milan (ancora) vicini: perchè stavolta può essere quella buona
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PERCHÈ ZANIOLO PUÒ ANDARE AL MILAN
Zaniolo e l’Udinese sono in crisi.
Riepiloghiamo la situazione: nell’estate del 2025, il classe 1999 passa in prestito con diritto di riscatto in Friuli. L’obiettivo è rilanciare una carriera che, dopo Galatasaray, Atalanta e Fiorentina, sembra in flessione. La stagione 2025/26 è positiva, al punto che i bianconeri decidono di riscattarlo. Ecco, però, l’inghippo: fra giocatore e società manca l’accordo dal punto di vista economico. Il ragazzo avrebbe voluto un ingaggio quasi doppio rispetto all’iniziale offerta dei Pozzo da 1,3 milioni di euro, al punto che ha deciso di disertare i primi allenamenti della nuova annata.
Il Milan ha monitorato la situazione e, adesso, starebbe provando a tentare il colpo. Così come già successo due volte.
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ZANIOLO VICINO AI ROSSONERI NEL 2023
Già nel gennaio del 2023, quando andò via dalla Roma per volontà di Mourinho, Zaniolo fu oggetto del desiderio di Maldini e del Milan. L’odierno dirigente della Nazionale offrì un prestito con diritto/obbligo di riscatto da 22 milioni di euro, senza però riuscire ad accordarsi con la Roma. Chi accontentò le richieste capitoline fu, poi, il Galatasaray, che lo prelevò a titolo definitivo.
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IL SONDAGGIO A GENNAIO 2024
Dopo soli sei mesi dal suo sbarco in Turchia, Zaniolo sembrava però destinato al rientro in Italia. Ci riprovò, ma stavolta molto più timidamente, il Milan, ma anche in questo secondo tentativo la trattativa fallì, con la successiva destinazione che fu invece l’Aston Villa.
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LA VOLTA BUONA?
Adesso, fra Zaniolo e il Milan sembra poter essere la volta buona. Per i friulani è pronta un’offerta da 20 milioni di euro, con un ingaggio proposto da 2,5 milioni di euro. Ad Amorim, peraltro, il giocatore piace molto e potrebbe essere ideale per la trequarti futura dei rossoneri: il Diavolo, ancora una volta, tenta Nicolò. Sarà quella buona?
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