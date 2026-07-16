Certi amori non finiscono, Zaniolo e il Milan (ancora) vicini: perchè stavolta può essere quella buona

Zaniolo e l’Udinese sono in crisi.

Riepiloghiamo la situazione: nell’estate del 2025, il classe 1999 passa in prestito con diritto di riscatto in Friuli. L’obiettivo è rilanciare una carriera che, dopo Galatasaray, Atalanta e Fiorentina, sembra in flessione. La stagione 2025/26 è positiva, al punto che i bianconeri decidono di riscattarlo. Ecco, però, l’inghippo: fra giocatore e società manca l’accordo dal punto di vista economico. Il ragazzo avrebbe voluto un ingaggio quasi doppio rispetto all’iniziale offerta dei Pozzo da 1,3 milioni di euro, al punto che ha deciso di disertare i primi allenamenti della nuova annata.

Il Milan ha monitorato la situazione e, adesso, starebbe provando a tentare il colpo. Così come già successo due volte.