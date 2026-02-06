Cerimonia di apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026, perché la Grecia sfila per prima?

Se la Grecia sarà la prima nazione a sfilare, l’Italia sarà l’ultima a farlo.

Questo perché, secondo il protocollo del CIO, ovvero del Comitato Olimpico Internazionale, al Paese ospitante viene dato l’onore di chiudere la parata degli atleti.

I portabandiera azzurri saranno Arianna Fontana e Federico Pellegrino a Milano e Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina d’Ampezzo.