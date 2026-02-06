Cerimonia di apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026, perché la Grecia sfila per prima?

La grande attesa è finita: inizia uno degli eventi più attesi in assoluto del 2026, le Olimpiadi di Milano Cortina.
Un appuntamento importantissimo per l’Italia che, per la terza volta nella sua storia, ospita i Giochi Invernali dopo quelli che si sono tenuti nel 1956, proprio a Cortina d’Ampezzo, e nel 2006 a Torino.
A dare ufficialmente il via alla venticinquesima edizione delle Olimpiadi Invernali sarà, come di consueto, la cerimonia di apertura.
Un evento al quale prenderanno parte non solo le autorità istituzionali di massimo livello del nostro Paese, ma anche campioni, artisti e celebrità provenienti da tutto il mondo.
Sarà questa l’occasione non solo per inaugurare i Giochi, ma anche per veder sfilare le rappresentative delle varie Nazionali che vi prenderanno parte.
Le rappresentative dei vari Paesi sfileranno, come da tradizione, secondo un ordine alfabetico, ma sono previste alcune eccezioni. Tra esse, quella che riguarda la Grecia, ovvero la nazione che aprirà la parata.