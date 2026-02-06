Goal.com
San Siro Olympic flagsGetty
Leonardo Gualano

Cerimonia di apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026, perché la Grecia sfila per prima?

Iniziano ufficialmente con la cerimonia di apertura le Olimpiadi invernali del 2026: ad aprire la sfilata degli atleti, la delegazione greca.

La grande attesa è finita: inizia uno degli eventi più attesi in assoluto del 2026, le Olimpiadi di Milano Cortina.

Un appuntamento importantissimo per l’Italia che, per la terza volta nella sua storia, ospita i Giochi Invernali dopo quelli che si sono tenuti nel 1956, proprio a Cortina d’Ampezzo, e nel 2006 a Torino.

A dare ufficialmente il via alla venticinquesima edizione delle Olimpiadi Invernali sarà, come di consueto, la cerimonia di apertura.

Un evento al quale prenderanno parte non solo le autorità istituzionali di massimo livello del nostro Paese, ma anche campioni, artisti e celebrità provenienti da tutto il mondo.

Sarà questa l’occasione non solo per inaugurare i Giochi, ma anche per veder sfilare le rappresentative delle varie Nazionali che vi prenderanno parte.

Le rappresentative dei vari Paesi sfileranno, come da tradizione, secondo un ordine alfabetico, ma sono previste alcune eccezioni. Tra esse, quella che riguarda la Grecia, ovvero la nazione che aprirà la parata.

  • PERCHÉ LA GRECIA SFILA PER PRIMA?

    Sarà dunque la Grecia ad aprire la sfilata che vedrà protagoniste le novantadue delegazioni che prendono parte ai Giochi di Milano Cortina 2026 e, in questo caso, si tratta di una tradizione consolidata nel tempo.

    La Grecia viene fatta sfilare per prima per rendere omaggio al Paese che ha dato i natali ai Giochi Olimpici e per aver ospitato la prima edizione delle Olimpiadi dell’era moderna nel 1896.

    La rappresentativa ellenica, dunque, sfila sempre per prima, sia in occasione delle Olimpiadi estive che di quelle invernali.

    Il suo portabandiera sarà Alexandros Ginnis, ovvero il primo sciatore greco nella storia ad aver conquistato una medaglia ai Mondiali.

  • L’ITALIA SFILA PER ULTIMA

    Se la Grecia sarà la prima nazione a sfilare, l’Italia sarà l’ultima a farlo.

    Questo perché, secondo il protocollo del CIO, ovvero del Comitato Olimpico Internazionale, al Paese ospitante viene dato l’onore di chiudere la parata degli atleti.

    I portabandiera azzurri saranno Arianna Fontana e Federico Pellegrino a Milano e Federica Brignone e Amos Mosaner a Cortina d’Ampezzo.

  • ITALIA PRECEDUTA DA STATI UNITI E FRANCIA

    Altre due eccezioni al classico ordine alfabetico saranno rappresentate dalle entrate di Stati Uniti e Francia, che precederanno l’Italia come terzultima e penultima delegazione.

    Questo perché i primi ospiteranno le Olimpiadi del 2034, mentre i transalpini saranno il Paese ospitante di quelle del 2030.

