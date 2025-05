Cerignola-Pescara dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Appuntamento con la storia per Cerignola e Pescara: al Monterisi si gioca gara-1, in palio la finale playoff di C. Formazioni, canale tv e streaming.

Appuntamento con la storia per Audace Cerignola e Pescara. Le squadre di Raffaele e Baldini si giocano l'andata delle semifinali playoff di Serie C NOW. Pugliesi reduci dalla qualificazione ottenuta ai danni dell'Atalanta Under 23: il doppio pareggio è bastato per eliminare i nerazzurri di Modesto. Di contro, invece, il Pescara ha dovuto eliminare Pianese, Catania e Vis Pesaro per arrivare a questo fondamentale appuntamento. Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto