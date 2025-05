Cerignola-Atalanta U23 dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Monterisi si gioca gara-2 dei playoff di C: Cerignola e Atalanta U23 ripartono dallo 0-0 di Bergamo. formazioni, canale tv e streaming.

Cerignola e Atalanta U23 vanno a caccia della Final Four di Serie C NOW. Archiviato lo 0-0 del Gewiss Stadium dell’andata, le squadre di Raffaele e Modesto si giocano il passaggio alle semifinali per la B.

In Puglia nerazzurri obbligati a vincere: l’Audace ha a disposizione due risultati su tre per passare il turno in virtù del miglior posizionamento in classifica.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.