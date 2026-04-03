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Marco Palestra Nicolò Cambiaghi Cagliari BolognaGetty Images
Michael Baldoin

Cercasi "uno contro uno": 24 italiani nella top 100 dei dribbling riusciti in Serie A, solo uno in top 10

Serie A

Appare sempre più evidente come il calcio italiano si stia allontanando dalle giocate individuali nell’uno contro uno, affidandosi invece sempre più ad azioni manovrate per superare le linee avversarie: i dati parlano chiaro, con un solo italiano presente tra i primi dieci della Serie A in corso.

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Il mancato accesso dell’Italia ai Mondiali per la terza edizione consecutiva continua a far riflettere, e l’analisi sul movimento calcistico nel nostro Paese non consente, almeno per il momento, di dormire sonni tranquilli.

Sono molte le criticità emerse, a partire da un sistema che richiede una profonda rivoluzione dalle fondamenta. Qualcosa, ai vertici della FIGC, si sta muovendo, con la speranza che possa rappresentare un segnale positivo per ritrovare la giusta direzione e tornare a valorizzare il nostro calcio.

Tra gli aspetti che oggi appaiono più problematici c’è anche uno stile di gioco che, se confrontato con quello di altre nazioni, risulta sempre più prevedibile: si punta sul collettivo, lasciando però sempre meno spazio alle iniziative individuali.

Ma da dove nasce il problema? Manca la personalità nei singoli o è l’idea di fondo a essere sbagliata? In Italia ci siamo davvero dimenticati come si salta l’uomo nell’uno contro uno? Forse non è così, ma al momento i dati parlano chiaro.

  • IL PREOCCUPANTE DATO DEI DRIBBLING RIUSCITI IN SERIE A: 24 ITALIANI NELLA TOP 100, SOLO UNO TRA I PRIMI 10

    L'analisi parte dal punto più vicino, dal campionato che per definizione dovrebbe rappresentare al meglio l’Italia: la Serie A.

    I numeri - in particolare quelli relativi ai dribbling riusciti - risultano piuttosto preoccupanti: sono appena 24 gli italiani presenti nella top 100, quattro nella top 20 e uno soltanto nella top 10.

    A tenere alto il tricolore in questa speciale classifica è un classe 2005, Marco Palestra, che con il Cagliari ha completato ben 52 dribbling in questo campionato, facendo meglio di lui soltanto due talenti cristallini come Kenan Yildiz (69) e Nico Paz (55).

    E il secondo italiano? Si trova in 14ª posizione: Matteo Politano, con 30 dribbling riusciti su 60 tentativi, seguito da Riccardo Orsolini e Fabiano Parisi, entrambi fermi a quota 27 e che occupano la 19ª e 20ª posizione.


    La top 10 dei dribbling riusciti nella Serie A 2025/26:

    1. Kenan Yildiz (Turchia): 69

    2. Nico Paz (Argentina): 55

    3. Marco Palestra (Italia): 52

    4. Artur Atta (Francia): 49

    5. Alexis Saelemaekers (Belgio): 44

    6/7. Charles De Ketelaere (Belgio) / Francisco Conceicao (Portogallo): 43

    8. Dodo (Brasile): 37

    9. Jesus Rodriguez (Spagna): 34

    10. Giovane (Brasile) / Jonathan Rowe (Inghilterra): 33

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  • IL CONFRONTO CON LE ALTRE NAZIONI EUROPEE: L'ITALIA "ULTIMA" ANCHE IN QUESTO CASO

    Allargando lo sguardo ai cinque principali campionati europei - includendo quindi, oltre alla Serie A, anche Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 - il quadro diventa ancora più allarmante.

    Prendendo in considerazione tutti i giocatori che hanno completato almeno un dribbling nella stagione in corso in questi tornei, emerge chiaramente come l’Italia sia ancora una volta costretta a inseguire.

    In testa c’è la Spagna, con 294 giocatori diversi capaci di completare almeno un dribbling, seguita da Francia (238), Germania (152), Inghilterra (141) e, infine, Italia (140).

    Alle spalle degli azzurri si trovano Brasile (74), Argentina (61), Olanda (59) e Portogallo (51). Si tratta però di dati che non tengono conto di campionati come Eredivisie e Primeira Liga, né dei tornei nazionali di Brasile e Argentina: includendoli, questa classifica verrebbe inevitabilmente stravolta.

    L’Italia, dunque, considerando la nazionalità dei giocatori nei cinque principali campionati europei, si trova ancora una volta a rincorrere le altre realtà calcistiche.


    La classifica, per nazionalità, dei giocatori con più dribbling riusciti nei cinque maggiori campionati europei in corso:

    1. Spagna: 294

    2. Francia: 238

    3. Germania: 152

    4. Inghilterra: 141

    5. Italia: 140

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  • L'INFLUENZA DEL DATO PER LA NAZIONALE: I DRIBBLING RIUSCITI CONTRO IRLANDA DEL NORD E BOSNIA

    Numeri, numeri e ancora numeri. Ma, nella sostanza, questi dati hanno davvero un’influenza sulla Nazionale?

    Le statistiche relative agli scontri decisivi in cui l’Italia si è giocata l’accesso ai Mondiali sembrano fornire una risposta piuttosto chiara.

    Nel corso della semifinale, gli azzurri hanno completato appena tre dribbling su sedici tentativi: uno di Barella, uno di Kean e uno di Mancini. Sulle fasce offensive? Nessun contributo.

    E contro la Bosnia? Anche in questo caso il dato resta invariato: tre dribbling riusciti, ma su undici tentativi. Ancora Barella, poi Dimarco e Tonali.

    Dall’altra parte, invece, la squadra che si è guadagnata - con pieno merito - l’accesso al prossimo Mondiale ha mostrato tutt’altro atteggiamento: voglia di vincere, testa alta e continua ricerca dell’uno contro uno.

    Il solo Bajraktarevic ha completato otto dribbling su undici tentativi e, complessivamente, la sua squadra ne ha messi a segno ben diciotto contro gli azzurri.


  • COME SI PUÒ CAMBIARE QUESTO TREND NEGATIVO?

    C'è quindi qualcosa che si può fare per invertire questa tendenza?

    La base da cui ripartire resta una sola: i settori giovanili. È lì che bisogna tornare a dare spazio all’estro, alla libertà individuale, incoraggiando i ragazzi a cercare l’uno contro uno invece di affidarsi esclusivamente a scambi e fraseggi, come ormai accade troppo spesso.

    Non si tratta di mettere in discussione il gioco di squadra - che resta un principio fondamentale - ma di ristabilire un equilibrio. Per arrivare nelle zone decisive del campo serve necessariamente il contributo collettivo, ma una volta lì diventa altrettanto importante avere giocatori in grado di fare la differenza individualmente.

    Allo stesso tempo, appare necessario rivedere anche lo stile di gioco delle squadre di Serie A. L’utilizzo del 3-5-2 è diventato ormai una sorta di punto di partenza, quasi un dogma. Emblematico il caso della squadra oggi più forte e capolista del campionato, l'Inter, che ricorre sempre meno al dribbling (solo Cremonese, Pisa, Parma e Sassuolo hanno fatto peggio dei nerazzurri sotto questo aspetto). Basti pensare alle richieste avanzate da Chivu nel mercato di gennaio (Cancelo, Diaby), poi non soddisfatte: un segnale evidente di come anche il tecnico rumeno avesse colto questa necessità.

    L’ampiezza garantita dai quinti si è rivelata efficace - anche in campo europeo nella scorsa stagione - ma nel lungo periodo rischia di diventare prevedibile se non abbinato alle giuste qualità. E quando si presenta la necessità di saltare l’uomo, gli automatismi spesso non bastano più.

    Da qui la sensazione che un ritorno più diffuso alla difesa a quattro - che sia 4-3-3, 4-2-3-1 o 4-4-2 - possa favorire un maggiore ricorso all’uno contro uno.

    Resta però un nodo centrale: far crescere e, soprattutto, far giocare i giovani talenti che il nostro Paese continua a produrre. Perché sì, ci sono. Bisogna solo avere il coraggio - e la capacità - di scoprirli e valorizzarli.

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