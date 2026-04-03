Cercasi "uno contro uno": 24 italiani nella top 100 dei dribbling riusciti in Serie A, solo uno in top 10

C'è quindi qualcosa che si può fare per invertire questa tendenza?

La base da cui ripartire resta una sola: i settori giovanili. È lì che bisogna tornare a dare spazio all’estro, alla libertà individuale, incoraggiando i ragazzi a cercare l’uno contro uno invece di affidarsi esclusivamente a scambi e fraseggi, come ormai accade troppo spesso.

Non si tratta di mettere in discussione il gioco di squadra - che resta un principio fondamentale - ma di ristabilire un equilibrio. Per arrivare nelle zone decisive del campo serve necessariamente il contributo collettivo, ma una volta lì diventa altrettanto importante avere giocatori in grado di fare la differenza individualmente.

Allo stesso tempo, appare necessario rivedere anche lo stile di gioco delle squadre di Serie A. L’utilizzo del 3-5-2 è diventato ormai una sorta di punto di partenza, quasi un dogma. Emblematico il caso della squadra oggi più forte e capolista del campionato, l'Inter, che ricorre sempre meno al dribbling (solo Cremonese, Pisa, Parma e Sassuolo hanno fatto peggio dei nerazzurri sotto questo aspetto). Basti pensare alle richieste avanzate da Chivu nel mercato di gennaio (Cancelo, Diaby), poi non soddisfatte: un segnale evidente di come anche il tecnico rumeno avesse colto questa necessità.

L’ampiezza garantita dai quinti si è rivelata efficace - anche in campo europeo nella scorsa stagione - ma nel lungo periodo rischia di diventare prevedibile se non abbinato alle giuste qualità. E quando si presenta la necessità di saltare l’uomo, gli automatismi spesso non bastano più.

Da qui la sensazione che un ritorno più diffuso alla difesa a quattro - che sia 4-3-3, 4-2-3-1 o 4-4-2 - possa favorire un maggiore ricorso all’uno contro uno.

Resta però un nodo centrale: far crescere e, soprattutto, far giocare i giovani talenti che il nostro Paese continua a produrre. Perché sì, ci sono. Bisogna solo avere il coraggio - e la capacità - di scoprirli e valorizzarli.