Cercasi "uno contro uno": 24 italiani nella top 100 dei dribbling riusciti in Serie A, solo uno in top 10

Il mancato accesso dell’Italia ai Mondiali per la terza edizione consecutiva continua a far riflettere, e l’analisi sul movimento calcistico nel nostro Paese non consente, almeno per il momento, di dormire sonni tranquilli.
Sono molte le criticità emerse, a partire da un sistema che richiede una profonda rivoluzione dalle fondamenta. Qualcosa, ai vertici della FIGC, si sta muovendo, con la speranza che possa rappresentare un segnale positivo per ritrovare la giusta direzione e tornare a valorizzare il nostro calcio.
Tra gli aspetti che oggi appaiono più problematici c’è anche uno stile di gioco che, se confrontato con quello di altre nazioni, risulta sempre più prevedibile: si punta sul collettivo, lasciando però sempre meno spazio alle iniziative individuali.
Ma da dove nasce il problema? Manca la personalità nei singoli o è l’idea di fondo a essere sbagliata? In Italia ci siamo davvero dimenticati come si salta l’uomo nell’uno contro uno? Forse non è così, ma al momento i dati parlano chiaro.