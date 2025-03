Celtic-Rangers dove vederla: Mola Tv, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming e formazioni dell'Old Firm

Celtic vs Rangers

Il 30° turno della Premiership offre l'Old Firm tra Celtic e Rangers: le formazioni e dove vederlo in diretta tv e streaming.

Un match che rappresenta la storia del calcio locale e non solo, per cui tutta la Scozia si ferma: è tempo di Celtic-Rangers, è tempo di 'Old Firm'.

Entrambe le squadre sono qualificate per la fase a playoff della Premiership, ma sono ben sedici i punti di vantaggio dei biancoverdi sui rivali: Celtic a quota 75 dopo 29 gare disputate, i Rangers sono staccati a 59.

Quarto confronto stagionale tra queste due formazioni: un successo a testa in campionato (sempre col risultato di 3-0), mentre in Coppa di Lega sono stati necessari i calci di rigore per decretare la vittoria dei ragazzi di Brendan Rodgers.

Di seguito tutte le informazioni su Celtic-Rangers: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.