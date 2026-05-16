Celtic campione di Scozia: vittoria e sorpasso all'ultima giornata, il sogno degli Hearts si infrange a due minuti dalla fine

Il miracolo del Celtic si è concretizzato a tre minuti dal 90': Osmand è scattato in area e ha toccato in mezzo per Maeda, che a porta vuota ha deviato la palla in rete. Il goal è stato in un primo momento annullato per un presunto fuorigioco dello stesso Osmand, in realtà inesistente, e poi convalidato dopo un intervento del VAR.