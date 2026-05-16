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Celtic v Heart of Midlothian - William Hill PremiershipGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Celtic campione di Scozia: vittoria e sorpasso all'ultima giornata, il sogno degli Hearts si infrange a due minuti dalla fine

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Celtic vs Hearts
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Gli Hearts, con due risultati su tre a disposizione, erano andati in vantaggio con Shankland prima di incassare la rimonta del Celtic: pari di Engels su rigore e goal decisivo di Maeda a due minuti dal novantesimo, prima annullato e poi convalidato dal VAR. Nel recupero è arrivato il punto esclamativo di Osmand.

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Un epilogo a dir poco incredibile. Da brividi. Ma alla fine il miracolo non si è concretizzato.

Il Celtic batte 3-1 in rimonta gli Hearts nello scontro diretto dell'ultima giornata e si laurea campione di Scozia per la 56esima volta nella sua storia.

Per gli Hearts, invece, si concretizza la più atroce delle beffe: in vetta alla classifica dal mese di ottobre, il clamoroso sorpasso si è concretizzato proprio nella giornata conclusiva, ovvero quella che avrebbe potuto riscrivere la storia del campionato scozzese andando a spezzare l'egemonia del duo Celtic-Rangers. Alla fine, però, è stata la formazione di Glasgow a fare valere, ancora una volta la legge del più forte.

  • L'ILLUSIONE E IL PAREGGIO

    Gli Hearts hanno posto una mano e mezza sul titolo a due minuti dall'intervallo: il solito Shankland, al quattordicesimo centro in campionato, ha trovato il vantaggio con un colpo di testa a porta vuota sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

    Ma l'illusione è durata lo spazio di appena un paio di minuti: proprio agli sgoccioli del primo tempo il Celtic ha trovato il pareggio su rigore con Engels, portando la gara all'intervallo in una situazione di equilibrio.

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  • IL MIRACOLO DI MAEDA

    Il miracolo del Celtic si è concretizzato a tre minuti dal 90': Osmand è scattato in area e ha toccato in mezzo per Maeda, che a porta vuota ha deviato la palla in rete. Il goal è stato in un primo momento annullato per un presunto fuorigioco dello stesso Osmand, in realtà inesistente, e poi convalidato dopo un intervento del VAR.

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  • IL TRIS DI OSMAND

    Gli Hearts si sono così gettati in avanti alla ricerca di quel pareggio che sarebbe valso nuovamente il titolo di campioni. Ma così facendo hanno permesso al Celtic di dilagare in contropiede.

    In pienissimo recupero, così, lo stesso Osmand è partito palla al piede in un devastante tre contro zero, col portiere degli Hearts portatosi nell'area avversaria per l'ultima speranza, chiudendo facilmente i conti a porta vuota con il 3-1 della vittoria.

  • TITOLO NUMERO 56 PER IL CELTIC

    Il Celtic ha così conquistato il titolo di Scozia numero 56 della propria gloriosa storia: si tratta del quinto consecutivo per i Bhoys, che dal 2021/2022 hanno ricominciato a fare piazza pulita in patria dopo un brevissimo interregno dei Rangers.

    Sfuma invece il sogno del quinto titolo per gli Hearts, in testa al campionato per tutta la stagione ma crollati proprio nel momento decisivo. Così fa davvero malissimo.

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