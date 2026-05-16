Celtic campione di Scozia: vittoria e sorpasso all'ultima giornata, il sogno degli Hearts si infrange a due minuti dalla fine

Un epilogo a dir poco incredibile. Da brividi. Ma alla fine il miracolo non si è concretizzato.
Il Celtic batte 3-1 in rimonta gli Hearts nello scontro diretto dell'ultima giornata e si laurea campione di Scozia per la 56esima volta nella sua storia.
Per gli Hearts, invece, si concretizza la più atroce delle beffe: in vetta alla classifica dal mese di ottobre, il clamoroso sorpasso si è concretizzato proprio nella giornata conclusiva, ovvero quella che avrebbe potuto riscrivere la storia del campionato scozzese andando a spezzare l'egemonia del duo Celtic-Rangers. Alla fine, però, è stata la formazione di Glasgow a fare valere, ancora una volta la legge del più forte.