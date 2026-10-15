Celta Vigo-Juventus 1-2, pagelle e tabellino: Woltemade a segno, Conceiçao e Alajbegovic non incidono, Kelly distratto, Kolo Muani entra e la decide, assist di Cambiaso

Grave errore di Marcos Alonso (5) sul pareggio di Woltemade, Moriba (6.5) regge a centrocampo, Hugo Alvarez (7) mette in difficoltà la difesa bianconera, Ferran Jutglà (7) ha fisico e qualità.

Kelly (5) è distratto, Gatti (5.5) impreciso, McKennie (5) fuori giri, ancora male Koopmeiners (5), Sarr (6.5) è l'uomo ovunque, Alajbegovic (5) non si accende mai, Kolo Muani (7) entra e la decide, Woltemade (6.5) si muove bene, in crescita Cambiaso (6.5).

CELTA VIGO (3-4-3): Radu 6; Javi Rodriguez 5.5, Lago 5.5, Marcos Alonso 5; Rueda 6 (85' Nunez sv), Moriba 6.5, Febas 6 (75' Burcio 6), Sergio Carreira 6.5; Hugo Alvarez 7 (85' Gonzalez sv), Ferran Jutglà 7, (75' Aspas 6) Swedberg 6.5 (62' Driouech 6). All. Giráldez.

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario 6; Kalulu 5.5, Gatti 5.5 (70' Bremer 6), Kelly 5 (70' Lucumi 6); McKennie 5, Koopmeiners 5 (82' Douglas Luiz 6), Sarr 6.5, Cambiaso 6.5; Conceição 5.5 (64' Nico Gonzalez 6), Alajbegovic 5 (64' Kolo Muani 7); Woltemade 6.5. All. Spalletti.