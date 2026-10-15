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FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSAFP
Lelio Donato

Celta Vigo-Juventus 1-2, pagelle e tabellino: Woltemade a segno, Conceiçao e Alajbegovic non incidono, Kelly distratto, Kolo Muani entra e la decide, assist di Cambiaso

Europa League
Celta Vigo vs Juventus
Match report
Celta Vigo
Juventus

I bianconeri, come già accaduto a Cagliari, vanno sotto anche contro il Celta ma nella ripresa pareggiano col goal di Woltemade. E in pieno recupero Kolo Muani ribalta il risultato: la Juventus vince 2-1.

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Seconda vittoria su due in Europa League per la Juventus, che ribalta il Celta nel secondo tempo con i goal delle sue punte: prima Woltemade, poi Kolo Muani: 1-2 a Vigo.

Altra partenza in salita per i bianconeri che dopo soli diciassette minuti vanno sotto al termine di una bella azione corale del Celta, conclusa sotto porta da Hugo Alvarez. Male in difesa e poco pericolosa davanti, la Juventus fatica a fare la partita.

L'unica grande occasione del primo tempo per la squadra di Spalletti se la costruisce Woltemade, che è bravo a fare valere il fisico su un rinvio lungo di Vicario. Molto meno nel concludere in porta visto che la sua conclusione di sinistro finisce sopra la traversa.

All'inizio della ripresa la Juventus prova a spingere un po' di più, ma il pareggio arriva su un regalone di Marcos Alonso che Woltemade stavolta è bravissimo a sfruttare. Nel finale Nico Gonzalez, subentrato al posto di Conceiçao, sfiora il 2-1 che arriva in pieno recupero con Kolo Muani su assist di Cambiaso.

  • PAGELLE CELTA VIGO-JUVENTUS

    Grave errore di Marcos Alonso (5) sul pareggio di Woltemade, Moriba (6.5) regge a centrocampo, Hugo Alvarez (7) mette in difficoltà la difesa bianconera, Ferran Jutglà (7) ha fisico e qualità.

    Kelly (5) è distratto, Gatti (5.5) impreciso, McKennie (5) fuori giri, ancora male Koopmeiners (5), Sarr (6.5) è l'uomo ovunque, Alajbegovic (5) non si accende mai, Kolo Muani (7) entra e la decide, Woltemade (6.5) si muove bene, in crescita Cambiaso (6.5).

    CELTA VIGO (3-4-3): Radu 6; Javi Rodriguez 5.5, Lago 5.5, Marcos Alonso 5; Rueda 6 (85' Nunez sv), Moriba 6.5, Febas 6 (75' Burcio 6), Sergio Carreira 6.5; Hugo Alvarez 7 (85' Gonzalez sv), Ferran Jutglà 7, (75' Aspas 6) Swedberg 6.5 (62' Driouech 6). All. Giráldez.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario 6; Kalulu 5.5, Gatti 5.5 (70' Bremer 6), Kelly 5 (70' Lucumi 6); McKennie 5, Koopmeiners 5 (82' Douglas Luiz 6), Sarr 6.5, Cambiaso 6.5; Conceição 5.5 (64' Nico Gonzalez 6), Alajbegovic 5 (64' Kolo Muani 7); Woltemade 6.5. All. Spalletti.

  • TABELLINO CELTA VIGO-JUVENTUS

    CELTA VIGO-JUVENTUS 1-2

    Marcatori: 18' Hugo Alvarez, 58' Woltemade, 92' Kolo Muani

    CELTA VIGO (3-4-3): Radu 6; Javi Rodriguez 5.5, Lago 5.5, Marcos Alonso 5; Rueda 6 (85' Nunez sv), Moriba 6.5, Febas 6 (75' Burcio 6), Sergio Carreira 6.5; Hugo Alvarez 7 (85' Gonzalez sv), Ferran Jutglà 7, (75' Aspas 6) Swedberg 6.5 (62' Driouech 6). All. Giráldez.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario 6; Kalulu 5.5, Gatti 5.5 (70' Bremer 6), Kelly 5 (70' Lucumi 6); McKennie 5, Koopmeiners 5 (82' Douglas Luiz 6), Sarr 6.5, Cambiaso 6.5; Conceição 5.5 (64' Nico Gonzalez 6), Alajbegovic 5 (64' Kolo Muani 7); Woltemade 6.5. All. Spalletti.

    Arbitro: van der Eijk (Ola)

    Ammoniti: Swedberg, Kelly, Lucumi, Moriba

    Espulsi: Nessuno

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