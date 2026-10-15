Celta Vigo-Juventus 1-2, pagelle e tabellino: Woltemade a segno, Conceiçao e Alajbegovic non incidono, Kelly distratto, Kolo Muani entra e la decide, assist di Cambiaso

Seconda vittoria su due in Europa League per la Juventus, che ribalta il Celta nel secondo tempo con i goal delle sue punte: prima Woltemade, poi Kolo Muani: 1-2 a Vigo.
Altra partenza in salita per i bianconeri che dopo soli diciassette minuti vanno sotto al termine di una bella azione corale del Celta, conclusa sotto porta da Hugo Alvarez. Male in difesa e poco pericolosa davanti, la Juventus fatica a fare la partita.
L'unica grande occasione del primo tempo per la squadra di Spalletti se la costruisce Woltemade, che è bravo a fare valere il fisico su un rinvio lungo di Vicario. Molto meno nel concludere in porta visto che la sua conclusione di sinistro finisce sopra la traversa.
All'inizio della ripresa la Juventus prova a spingere un po' di più, ma il pareggio arriva su un regalone di Marcos Alonso che Woltemade stavolta è bravissimo a sfruttare. Nel finale Nico Gonzalez, subentrato al posto di Conceiçao, sfiora il 2-1 che arriva in pieno recupero con Kolo Muani su assist di Cambiaso.