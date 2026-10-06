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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
Lelio Donato

Celik spremuto da Montella, sempre in campo per 90 minuti con la Turchia: può riposare in Cagliari-Juventus? Le alternative di Spalletti

Serie A
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Cagliari vs Juventus
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Il difensore della Juventus ha giocato per intero le quattro partite di Nations League con la Turchia in pochi giorni. Celik potrebbe quindi osservare un turno di riposo a Cagliari anche perché Cambiaso è recuperato.

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La sosta per le nazionali non è stata certo molto fortunata per Zeki Celik.

Il terzino della Juventus infatti è uscito dal campo sempre sconfitto con la sua Turchia. E lo ha fatto giocando da titolare e per intero tutte le quattro partite di Nations League.

Ovvio quindi che, una volta rientrato alla Continassa, le sue condizioni verranno valutate con grande attenzione dallo staff medico bianconero in vista del tour de force che attende la squadra di Spalletti.

Non è escluso che Celik possa osservare un turno di riposo a Cagliari: ma chi giocherebbe al suo posto?

  • QUATTRO PARTITE IN DIECI GIORNI

    La Turchia, alle prese con una serie di assenze in tutti i reparti, è stata costretta a spremere i pochi giocatori rimasti a disposizione.

    Anche per questo motivo Vincenzo Montella non ha mai rinunciato a Celik, schierato titolare quattro volte su quattro e con la fascia da capitano al braccio.

    Il difensore della Juventus peraltro non ha sempre brillato, anzi. Ma nonostante questo non è mai stato sostituito neppure a gara in corso.

    Celik ha quindi giocato per intero quattro gare nel giro di una decina di giorni. E pur senza accusare particolari problemi fisici le sue condizioni andranno valutate considerati i tanti impegni ravvicinati.

  • SEMPRE TITOLARE CON LA JUVE

    Peraltro in questo inizio di stagione Celik è stato praticamente insostituibile anche alla Juventus.

    Spalletti aveva preferito il turco rispetto a Cambiaso già nelle prime due giornate di campionato. Poi l'infortunio dell'italiano lo ha di fatto costretto a giocare sempre.

    Celik ha disputato per intero quattro delle prime sei partite ufficiali della Juventus, venendo sostituto nel finale solo contro Frosinone e Parma.

    Il motivo è da ricercare nella grande duttilità tattica di Celik che può agire indifferentemente sulle due fasce. E in caso di necessità anche da braccetto di una difesa a tre.

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  • TURNO DI RIPOSO A CAGLIARI?

    Celik, tra i migliori della Turchia nella sconfitta per 3-1 rimediata a Bologna contro l'Italia, farà ora rientro alla Continassa.

    Il terzino non ha riportato infortuni o problemi fisici, ma le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico della Juventus.

    La decisione finale sull'eventuale impiego di Celik dal 1' in Cagliari-Juventus sarà ovviamente presa da Luciano Spalletti, che come detto in questo inizio di stagione non ha mai rinunciato al turco.

    Ma considerato il numero di gare che attende i bianconeri nelle prossime settimane non è escluso che stavolta Celik possa iniziare in panchina.

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  • CAMBIASO RECUPERATO, CABAL ANCORA OUT

    Celik è stato fin qui prevalentemente utilizzato da Luciano Spalletti sulla fascia sinistra, ovvero nella posizione che l'anno scorso era di Andrea Cambiaso.

    L'esterno italiano però era stato escluso per scelta tecnica nelle prime due giornate, prima di essere costretto a fermarsi causa problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori per quattro partite tra campionato ed Europa League.

    Cambiaso durante la sosta ha completamente recuperato. Tanto che durante l'amichevole contro la Cremonese è stato provato nell'inedito ruolo di regista, ma a Cagliari potrebbe tornare nel suo ruolo preferito.

    L'altra alternativa per sostituire Celik è rappresentata dallo spostamento di McKennie a sinistra, visto che Cabal non ha ancora recuperato dall'infortunio.

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