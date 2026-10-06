Celik spremuto da Montella, sempre in campo per 90 minuti con la Turchia: può riposare in Cagliari-Juventus? Le alternative di Spalletti

La sosta per le nazionali non è stata certo molto fortunata per Zeki Celik.

Il terzino della Juventus infatti è uscito dal campo sempre sconfitto con la sua Turchia. E lo ha fatto giocando da titolare e per intero tutte le quattro partite di Nations League.

Ovvio quindi che, una volta rientrato alla Continassa, le sue condizioni verranno valutate con grande attenzione dallo staff medico bianconero in vista del tour de force che attende la squadra di Spalletti.

Non è escluso che Celik possa osservare un turno di riposo a Cagliari: ma chi giocherebbe al suo posto?