Cavani sbaglia un goal assurdo al 98': Boca Juniors eliminato ai rigori dalla Libertadores, passa l'Alianza Lima

Clamoroso alla Bombonera, gli Xeneizes abbandonano la competizione già ai preliminari: decisivo un errore sotto porta del Matador all'ultimo secondo.

Il Boca Juniors, la formazione più gloriosa del Sudamerica, è stato eliminato dalla Copa Libertadores già ai preliminari dai peruviani dell'Alianza Lima, senza riuscire nemmeno ad accedere alla fase a gironi. E già questo ha del clamoroso.

Ma clamoroso, ancor più della sconfitta in sé, è il modo in cui è arrivata: con un errore sotto porta di Edinson Cavani che ha dell'incredibile. Sia per la topica in sé che per il momento della partita in cui si è verificato: all'ultimo secondo, letteralmente o quasi.

Sarebbe stato il goal della qualificazione del Boca Juniors. E invece, al contrario, ecco quello che in pochissimi si sarebbero attesi: fuori gli argentini, ad avanzare è l'Alianza.