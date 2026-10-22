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Catania Calcio GOAL GFX HDGetty GOAL
Antonio Torrisi

Il Catania torna al passato: il club rossazzurro si aggiudica il marchio storico del Calcio Catania

Serie C
Catania

Il club rossazzurro ha comunicato ufficialmente si è aggiudicato il logo della società fallita nella stagione 2021/22.

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Nel dicembre del 2021 il Catania sta vivendo una delle stagioni più complicate della sua storia. Non è tanto la situazione in classifica a preoccupare, ma quella societaria: si vive ogni giorno come se fosse l'ultimo. E, alla fine, l'ultima arriva: a poche ore da una partita, quella contro il Monopoli, il club rossazzurro viene dichiarato fallito. Pochi mesi dopo viene escluso dal campionato: riparte dalla Serie D con una nuova proprietà, un nuovo corso. Un nuovo logo che, da oggi, non è l'unico.

Tramite un post ufficiale sui suoi canali social, il Catania ha comunicato di essersi aggiudicato il marchio storico del Calcio Catania, compiendo il relativo progetto del proprietario, Ross Pelligra, e della dirigenza.

Un evento simbolico importante che arriva al termine di un breve percorso nuovamente caratterizzato da un'asta telematica: ma il logo, quello del Calcio Catania 1946, è tornato a casa.

  • IL CATANIA SI AGGIUDICA IL VECCHIO LOGO: IL COMUNICATO

    Come accennato, il Catania FC ha comunicato la notizia sui suoi social: "Catania Football Club si è aggiudicato il marchio storico del Calcio Catania acquisendolo per 250 mila euro".

    Si chiude qui, quindi, il "duello" con la Revolution Group, azienda specializzata nella produzione e installazione di infissi che si era mostrata interessata allo storico logo partecipando all'asta telematica (che ha visto impegnato anche il Comune di Catania).


  • IL CATANIA CAMBIA LOGO? TORNA IL VECCHIO SULLE MAGLIE?

    La dirigenza rossazzurra, comunque, non porta a compimento, così, solo i suoi progetti, ma viene incontro anche ai desideri di una piazza, quella etnea, che non ha mai smesso di essere legata alla storia del club. Al vecchio marchio legato alla società fondata nel 1946 contraddistinta, fino al 2021, dalla matricola 11.700.

    Ma adesso cosa succede? Il Catania cambierà logo? Con ogni probabilità no: i rossazzurri dovrebbero continuare a usare quello attuale, che comparirà normalmente e, di settimana in settimana, sulle maglie. Più moderno e legato a una brand identity ben precisa: ma aver riportato a casa quello vecchio è comunque una notizia importante per una tifoseria che non smette, e non smetterà mai, di seguire la sua squadra.

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