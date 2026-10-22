Il Catania torna al passato: il club rossazzurro si aggiudica il marchio storico del Calcio Catania

Nel dicembre del 2021 il Catania sta vivendo una delle stagioni più complicate della sua storia. Non è tanto la situazione in classifica a preoccupare, ma quella societaria: si vive ogni giorno come se fosse l'ultimo. E, alla fine, l'ultima arriva: a poche ore da una partita, quella contro il Monopoli, il club rossazzurro viene dichiarato fallito. Pochi mesi dopo viene escluso dal campionato: riparte dalla Serie D con una nuova proprietà, un nuovo corso. Un nuovo logo che, da oggi, non è l'unico.

Tramite un post ufficiale sui suoi canali social, il Catania ha comunicato di essersi aggiudicato il marchio storico del Calcio Catania, compiendo il relativo progetto del proprietario, Ross Pelligra, e della dirigenza.

Un evento simbolico importante che arriva al termine di un breve percorso nuovamente caratterizzato da un'asta telematica: ma il logo, quello del Calcio Catania 1946, è tornato a casa.