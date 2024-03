Il Catania rinuncia al ricorso, la finale col Padova sarà a porte chiuse: "La nostra priorità è trasmettere valori"

Il Catania ha scelto di non ricorrere contro la chiusura del 'Massimino' dopo il caos dell'andata: "La città sia orgogliosa dei nostri valori".

Catania-Padova, finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C, sarà disputata a porte chiuse.

Il Catania ha infatti ufficialmente rinunciato al ricorso contro il provvedimento di chiusura dello stadio "Massimino".

L'articolo prosegue qui sotto

La sanzione, giunta in seguito ai tafferugli verificatosi durante l'intervallo della gara d'andata disputata allo stadio "Euganeo", non sarà quindi oggetto di ricorso da parte del club rossazzurro che, un po' a sorpresa, ha preferito rinunciarvi - con le conseguenze sportive ed economiche che ne derivano - mettendo al primo posto la volontà di trasmettere dei valori e di schierarsi al fianco dello sport e del fair play, dissociandosi ancora una volta - dopo averlo fatto a gara in corso - da chi disattende i valori perpretati dal club.