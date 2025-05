Catania-Potenza dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Catania vs Potenza

Serie C

Al Massimino si gioca Catania-Potenza: Toscano e De Giorgio a caccia della Fase Nazionale. Formazioni, canale tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

I playoff di Serie C NOW entrano nel vivo. Archiviato il primo turno, Catania e Potenza tornano in campo subito. Mercoledì al Massimino le formazioni di Mimmo Toscano e Pietro De Giorgio si affrontano, dopo aver avuto la meglio su Giugliano e Picerno domenica sera.

Il Catania ha due risultati su tre per passare il turno, mentre il Potenza deve assolutamente vincere per accedere alla Fase Nazionale.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.