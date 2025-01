Catania-Giugliano dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Catania vs Giugliano

Serie C

Rossazzurri in crisi, al Massimino arriva la squadra di Bertotto: punti playoff in palio sotto l’Etna.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Si giocherà allo stadio Angelo Massimino il lunch match domenicale della 24^ giornata di Serie C NOW. A sfidarsi saranno il Catania di Mimmo Toscano e il Giugliano di Valerio Bertotto.

Crisi aperta per gli etnei: solo un punto nelle ultime tre partite per i rossazzurri che hanno definitivamente accantonato i sogni di promozione diretta e ora puntano a consolidare il piazzamento playoff.

Stesso identico bottino per il Giugliano, che non vince dal 22 dicembre e adesso è decimo in classifica.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.