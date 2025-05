Catania-Giugliano dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Catania vs Giugliano

Serie C

Al Massimino si gioca il primo turno dei playoff: il Catania sfida il Giugliano. Formazioni, canale tv e streaming.

Playoff di Serie C al via. Archiviata la regular season, inizia il viaggio che porterà alla quarta promozione in Serie B. Una delle sfide del primo turno, si giocherà al Massimino: di fronte il Catania di Mimmo Toscano e il Giugliano di Valerio Bertotto.

Rossazzurri quinti in regular season, fra le favorite di questi playoff: per superare il primo ostacolo basta un pareggio.

Chiamato, invece, all’impresa il Giugliano, alla seconda partecipazione consecutiva alla post-season di C.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.