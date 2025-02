Catania-Foggia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Catania vs Foggia

Serie C

Grandi piazze a confronto: Toscano sfida Zauri, punti playoff in palio al Massimino.

Catania contro Foggia. Sarà questo uno degli appuntamenti più affascinanti del turno numero 29 di Serie C NOW. Al Massimino gli uomini di Mimmo Toscano affronteranno la squadra di Zauri, con punti playoff in palio.

Decimo posto per gli etnei, reduci da due pari e una vittoria nelle ultime tre gare: i rossazzurri hanno bisogno di vincere per blindare una posizione utile per i playoff.

Foggia, invece, che insegue la post season: rossoneri tredicesimi a quota 35, a -5 proprio dall’avversario di giornata.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.