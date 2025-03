Catania-Crotone dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Catania vs Crotone

Serie C

Al Massimino in palio punti importanti in zona playoff fra Catania e Crotone: formazioni, canale tv e diretta streaming.

Punti pesanti in ottica playoff e blasone. Sono questi due dei temi del lunch match della giornata numero 33 del campionato di Serie C NOW.

Allo stadio Massimino si affrontano Catania e Crotone: etnei settimi in classifica e vittoriosi nelle ultime due giornate, entrambe in trasferta, contro Latina e Messina.

Periodo positivo anche per il Crotone: 10 punti nelle ultime quattro gare e quarto posto a quota 47 punti per i calabresi.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.