Catania-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Massimino sfida cruciale: il Catania insegue il quarto posto, l’Avellino la promozione in B. Formazioni, canale tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sfida ad alta quota nel tardo pomeriggio di domenica in Serie C. Allo stadio Massimino va in scena la partita di giornata: il Catania di Mimmo Toscano affronta l’Avellino di Raffaele Biancolino.

Lunetta e compagni vivono un grande momento: il 3-0 di Trapani ha permesso ai rossazzurri di salire al quinto posto in classifica, -4 dal Crotone quarto e -6 dal Monopoli terzo.

Dall’altra parte, però, c’è la capolista del girone C: l’Avellino sogna il ritorno in Serie B, ma deve vincere al Massimino per non dare la possibilità di aggancio o sorpasso all’Audace Cerignola.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.