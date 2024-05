Catania-Atalanta Under 23 dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Catania deve difendere l’1-0 di Caravaggio, l’Atalanta Under 23 cerca l’impresa: al Massimino il ritorno del primo turno nazionale dei playoff.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Si giocherà al Massimino il ritorno della sfida fra Catania e Atalanta Under 23, valida per il primo turno nazionale dei playoff di Serie C NOW.

Missione qualificazione per gli etnei, che grazie al goal di Devid Bouah hanno vinto 1-0 a Caravaggio, strappando un preziosissimo vantaggio per i 90 minuti da giocare in Sicilia.

Previsto il tutto esaurito al Massimino.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv.