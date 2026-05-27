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Catania tifosiGetty Images
Alessandro De Felice

Catania-Ascoli sospesa nel finale: fumogeni, razzi e bombe carta dopo il goal di Oviszach, gara fermata sei minuti al Massimino

Serie C
Catania vs Ascoli Calcio 1898 FC
Catania
Ascoli Calcio 1898 FC

Dopo il goal qualificazione di Oviszach all’84’, gara fermata per sei minuti tra razzi, fumogeni e intervento dei vigili del fuoco.

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Il finale della semifinale di ritorno dei playoff tra Catania e Ascoli si è trasformato in un clima di forte tensione allo stadio Massimino.

A cinque minuti dal termine della gara, con gli etnei avanti 2-0 e ancora spinti dal pubblico nella rincorsa alla rimonta dopo il pesante 4-0 subito all’andata, è arrivata la rete dell’Ascoli firmata da Oviszach che ha virtualmente chiuso il discorso qualificazione alla finale playoff di Serie C.

Il goal degli ospiti ha provocato la reazione della curva rossazzurra. Subito dopo la rete dagli spalti sono stati lanciati fumogeni, razzi e bombe carta sul terreno di gioco, costringendo il direttore di gara Mazzoni della sezione di Prato a interrompere immediatamente l’incontro.

  • LA SOSPENSIONE DELLA PARTITA

    La gara è stata sospesa all’84’ per circa sei minuti a causa delle intemperanze provenienti dal settore dei tifosi etnei.

    Fumogeni e petardi hanno invaso il campo mentre i vigili del fuoco sono intervenuti a bordo campo per mettere in sicurezza l’area interessata dal lancio del materiale pirotecnico.

    Durante la sospensione è intervenuta anche la fonica dello stadio per invitare i sostenitori alla calma e consentire la ripresa dell’incontro.

    L’arbitro Mazzoni, dopo essersi confrontato con gli addetti alla sicurezza e verificata la possibilità di proseguire in condizioni regolari, ha deciso di far riprendere la partita.

    Le squadre sono così tornate in campo per disputare gli ultimi cinque minuti regolamentari più il recupero.


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  • PROTESTA DELLA CURVA DEL CATANIA

    La tensione sugli spalti è esplosa proprio nel momento in cui il Catania sembrava poter riaprire il discorso qualificazione grazie al doppio vantaggio maturato nel corso della gara.

    La rete dell’Ascoli, arrivata nel finale e decisiva in virtù del largo successo conquistato nella semifinale d’andata, ha però spento le speranze rossazzurre e acceso la protesta del pubblico di casa.

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