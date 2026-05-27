Catania-Ascoli sospesa nel finale: fumogeni, razzi e bombe carta dopo il goal di Oviszach, gara fermata sei minuti al Massimino

Il finale della semifinale di ritorno dei playoff tra Catania e Ascoli si è trasformato in un clima di forte tensione allo stadio Massimino.

A cinque minuti dal termine della gara, con gli etnei avanti 2-0 e ancora spinti dal pubblico nella rincorsa alla rimonta dopo il pesante 4-0 subito all’andata, è arrivata la rete dell’Ascoli firmata da Oviszach che ha virtualmente chiuso il discorso qualificazione alla finale playoff di Serie C.

Il goal degli ospiti ha provocato la reazione della curva rossazzurra. Subito dopo la rete dagli spalti sono stati lanciati fumogeni, razzi e bombe carta sul terreno di gioco, costringendo il direttore di gara Mazzoni della sezione di Prato a interrompere immediatamente l’incontro.