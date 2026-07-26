Castro alla Roma, i dettagli dell'affare: l'offerta giallorossa per l'attaccante e la possibile contropartita per il Bologna

La Roma continua a lavorare per regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo attaccante. Nonostante le difficoltà ad arrivare al tanto atteso colpo sugli esterni, la dirigenza giallorossa si sta muovendo con forza anche nel mercato delle prime punte con l'obiettivo di trovare il profilo ideale che possa alternarsi con Malen nel corso di una stagione che vedrà la Roma impegnata anche in Champions League.
Tra i profili seguiti con maggiore attenzione sta emergendo con sempre più forza il nome di Santiago Castro e come confermato da Alfredo Pedullà i contatti fra i due club sono già partiti e la trattativa sta entrando nel vivo con una prima offerta già virtualmente accettata dai rossoblù.