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Bologna FC 1909 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Redazione Goal

Castro alla Roma, i dettagli dell'affare: l'offerta giallorossa per l'attaccante e la possibile contropartita per il Bologna

Calciomercato
Roma
Bologna
S. Castro

La Roma ha scelto il Toto come principale obiettivo per l'attacco e ha iniziato la trattativa con il Bologna per portarlo alla corte di Gasperini.

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La Roma continua a lavorare per regalare a Gian Piero Gasperini un nuovo attaccante. Nonostante le difficoltà ad arrivare al tanto atteso colpo sugli esterni, la dirigenza giallorossa si sta muovendo con forza anche nel mercato delle prime punte con l'obiettivo di trovare il profilo ideale che possa alternarsi con Malen nel corso di una stagione che vedrà la Roma impegnata anche in Champions League.


Tra i profili seguiti con maggiore attenzione sta emergendo con sempre più forza il nome di Santiago Castro e come confermato da Alfredo Pedullà i contatti fra i due club sono già partiti e la trattativa sta entrando nel vivo con una prima offerta già virtualmente accettata dai rossoblù.


  • UN VICE-MALEN PER LA CHAMPIONS

    L'idea di Gasperini è quella di avere due centravanti di livello da alternare durante la stagione. Nella corsa della seconda parte dello scorso campionato e che ha riportato i giallorossi in Champions League di fatto Malen ha dovuto giocare sempre arrivando alle ultime battute quasi stremato.

    Tra campionato, Champions League e coppe nazionali serviranno rotazioni continue e per questo la Roma è alla ricerca di un attaccante più giovane e di prospettiva, ma allo stesso tempo già pronto per il grande salto. E Castro risponde perfettamente all'identikit individuato dal club: conosce già la Serie A e ha margini di crescita importanti con caratteristiche non da prima punta statica, ma di movimento come piace all'allenatore ex-Atalanta.

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  • OGGI IN PANCHINA

    Un altro indizio arriva dalla gestione dell'attaccante argentino e del fatto che una trattativa possa essere in atto è arrivato oggi nell'amichevole giocata e vinta dal Bologna contro l'Iraklis di Mazzarri.

    Castro oggi è infatti partito dalla panchina con Dallinga schierato titolare e andato in goal. È subentrato soltanto nella ripresa al 68esimo, un segnale del fatto che nelle gerarchie interne di Tedesco possa partire indietro e che, allo stesso tempo, possa essere uno dei sacrificati della rosa.

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  • CONTATTI DIRETTI, TRATTATIVA AVVIATA

    E secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, Roma e Bologna sono in contatto diretto anche in queste ore e hanno già avviato una discussione per capire la fattibilità dell'operazione. Al momento non c'è ancora un'intesa, ma la trattativa è entrata ufficialmente nel vivo.

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  • INTESA VICINISSIMA PER 35 MILIONI

    Il Bologna per cedere Castro sta partendo da una richiesta importante. La valutazione fatta per il suo cartellino parte infatti da non meno di 40 milioni di euro, bonus compresi.

    La Roma invece partiva da un'idea di valutazione non superiore ai 30 milioni di euro. La distanza c'era, ma i rapporti fra Sartori e D'Amico (entrambi ex-Atalanta) hanno agevolato l'affare con un rilancio piazzato in serata con una proposta da 35 milioni di euro bonus compresi già accettata, ma per cui dovranno ancora essere definite proprio le modalità di attivazione dei bonus.

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  • DOVBYK O VAZ IN CAMBIO?

    Il Bologna si è già mosso alla ricerca di alternative e nei discorsi con la Roma è stato sondato il terreno sia per Artem Dovbyk che per Robinio Vaz. Per entrambi il club emiliano sta proponendo ai giallorossi un prestito con diritto di riscatto.

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