Castro alla Roma, i dettagli dell'affare: l'offerta giallorossa per l'attaccante e la possibile contropartita per il Bologna

L'idea di Gasperini è quella di avere due centravanti di livello da alternare durante la stagione. Nella corsa della seconda parte dello scorso campionato e che ha riportato i giallorossi in Champions League di fatto Malen ha dovuto giocare sempre arrivando alle ultime battute quasi stremato.

Tra campionato, Champions League e coppe nazionali serviranno rotazioni continue e per questo la Roma è alla ricerca di un attaccante più giovane e di prospettiva, ma allo stesso tempo già pronto per il grande salto. E Castro risponde perfettamente all'identikit individuato dal club: conosce già la Serie A e ha margini di crescita importanti con caratteristiche non da prima punta statica, ma di movimento come piace all'allenatore ex-Atalanta.