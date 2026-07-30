Castro alla Roma è ufficiale, ecco il nuovo attaccante per Gasperini: cifre e dettagli del contratto con i giallorossi, quanto è costato

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La Roma piazza il primo grande colpo del suo calciomercato: i giallorossi hanno ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro, attaccante argentino che arriva dal Bologna.
Contemporaneamente i due club hanno chiuso a tutti gli effetti anche per il trasferimento sotto le Due Torri di Artem Dovbyk, centravanti inserito nell'operazione: ufficializzato anche il passaggio dell'ucraino in rossoblù.
Di seguito il comunicato giallorosso, ma anche le cifre e i dettagli dell'affare Castro, che come rivelato dalla Roma indosserà la maglia numero 9.
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