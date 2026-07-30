Castro alla Roma è ufficiale, ecco il nuovo attaccante per Gasperini: cifre e dettagli del contratto con i giallorossi, quanto è costato

Questo è l'annuncio della Roma:

"L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Santiago Tomàs Castro dal Bologna FC

L'operazione si conclude con la cessione a titolo definitivo.

L'attaccante, classe 2004, ha vestito le maglie di Bologna e Vélez Sarsfield. Con i rossoblù ha giocato 105 partite e segnato 22 gol.

Ha scelto la maglia numero 9.

Benvenuto a Roma, Santiago!".







