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Castro Roma ufficiale HDGOAL
Lelio Donato

Castro alla Roma è ufficiale, ecco il nuovo attaccante per Gasperini: cifre e dettagli del contratto con i giallorossi, quanto è costato

Calciomercato
Serie A
Roma
Bologna
S. Castro

La Roma annuncia ufficialmente l'acquisto di Santiago Castro, che è stato fortemente voluto da Gasperini e potrebbe giocare anche insieme a Malen: indosserà la maglia numero 9. Ufficiale anche Dovbyk al Bologna.

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La Roma piazza il primo grande colpo del suo calciomercato: i giallorossi hanno ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro, attaccante argentino che arriva dal Bologna.

Contemporaneamente i due club hanno chiuso a tutti gli effetti anche per il trasferimento sotto le Due Torri di Artem Dovbyk, centravanti inserito nell'operazione: ufficializzato anche il passaggio dell'ucraino in rossoblù.

Di seguito il comunicato giallorosso, ma anche le cifre e i dettagli dell'affare Castro, che come rivelato dalla Roma indosserà la maglia numero 9.


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  • IL COMUNICATO DELLA ROMA

    Questo è l'annuncio della Roma:

    "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Santiago Tomàs Castro dal Bologna FC

    L'operazione si conclude con la cessione a titolo definitivo. 

    L'attaccante, classe 2004, ha vestito le maglie di Bologna e Vélez Sarsfield. Con i rossoblù ha giocato 105 partite e segnato 22 gol.

    Ha scelto la maglia numero 9.

    Benvenuto a Roma, Santiago!".



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  • UFFICIALE ANCHE DOVBYK AL BOLOGNA

    Il Bologna ha invece annunciato l'arrivo dalla Roma di Dovbyk, inserito nello scambio con Castro:

    "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dalla AS Roma il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Artem Dobvyk, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisizione definitiva.

    Primo ucraino nella storia del Club, Artem è un attaccante moderno, capace di unire forza fisica, potenza e qualità nelle soluzioni offensive. Nato nel 1997, completa il proprio percorso di crescita in patria, affermandosi prima con il Dnipro-1 e successivamente consacrandosi in Europa, dove si distingue per senso del gol, capacità di attaccare la profondità e presenza nell’area di rigore.

    Le prestazioni offerte nelle ultime stagioni lo consacrano tra i centravanti più interessanti del panorama europeo: trascina il sorprendente Girona nel 2023-24 alla qualificazione in Champions col 3° posto nella Liga, Artem segna in tutti i modi e a fine anno diventa capocannoniere del campionato con 24 gol. Acquistato dalla Roma di De Rossi nell’estate successiva, firma 17 reti fra tutte le competizioni alla prima annata giallorossa, non ripetendo poi numeri simili nel 2025-26, frenato da un lungo infortunio. L’approdo in rossoblù rappresenta una tappa importante della sua carriera, dopo essersi imposto come punto di riferimento del reparto offensivo grazie a continuità di rendimento, personalità e una spiccata capacità realizzativa".



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  • CASTRO ALLA ROMA: CIFRE E DETTAGLI

    La richiesta iniziale del Bologna per Castro era di 40 milioni di euro.

    Alla fine il trasferimento si è concluso per trentacinque milioni, bonus inclusi. Inoltre la Roma garantirà alla società emiliana una percentuale sulla futura rivendita.

    Nella trattativa è stato inserito Artem Dovbyk che viene girato al Bologna in prestito con diritto di riscatto. I giallorossi pagheranno una parte del suo ingaggio.

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  • INGAGGIO E DURATA DEL CONTRATTO

    Castro ha firmato per la Roma fino al 30 giugno 2031. L'attaccante argentino guadagnerà circa 2,2 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni.

    Castro è uno dei giocatori più pagati di sempre dalla Roma e sarà la prima alternativa a Malen come punta centrale.

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  • IL RUOLO DI CASTRO ALLA ROMA

    Castro è un profilo molto gradito a Gasperini per le sue qualità tecniche che ne fanno un giocatore in grado di dialogare con i compagni anche lontano dall'area di rigore avversaria.

    L'argentino inoltre ha solo ventidue anni dunque ancora ampi margini di crescita. Nelle ultime due stagioni è sempre andato in doppia cifra col Bologna realizzando ventidue reti tra tutte le competizioni.

    Alla Roma, come detto, sarà la prima alternativa a Malen ma in alcune occasione potrebbe essere schierato insieme all'olandese in un 3-5-2 o 3-4-1-2.

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