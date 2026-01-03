Castellanos gioca Lazio-Napoli? Tra campo e calciomercato, cosa succede dopo l'accordo col West Ham

La prima parte di stagione con Valentin Castellanos, la seconda parte senza: questo è il destino della Lazio dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, e dopo che il mercato ha stravolto i progetti iniziali dei biancocelesti.
Il centravanti argentino è stato infatti cercato con successo dal West Ham, che alla fine è riuscito a mettere le mani su di lui. Il tutto mentre alle porte c'è per la Lazio una gara di campionato importantissima e delicatissima: quella contro il Napoli di domenica 4 gennaio, con calcio d'inizio alle 12.30.
Ma Castellanos giocherà Lazio-Napoli nonostante sia stato concretamente e pesantemente inserito nelle trattative col West Ham? La situazione.