Castellanos LazioGetty
Stefano Silvestri

Castellanos gioca Lazio-Napoli? Tra campo e calciomercato, cosa succede dopo l'accordo col West Ham

Il Taty è stato per settimane uno degli uomini più chiacchierati in casa biancoceleste e alla fine giocherà in Premier League: come influisce la sua cessione sulla gara di domenica.

La prima parte di stagione con Valentin Castellanos, la seconda parte senza: questo è il destino della Lazio dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, e dopo che il mercato ha stravolto i progetti iniziali dei biancocelesti.

Il centravanti argentino è stato infatti cercato con successo dal West Ham, che alla fine è riuscito a mettere le mani su di lui. Il tutto mentre alle porte c'è per la Lazio una gara di campionato importantissima e delicatissima: quella contro il Napoli di domenica 4 gennaio, con calcio d'inizio alle 12.30.

Ma Castellanos giocherà Lazio-Napoli nonostante sia stato concretamente e pesantemente inserito nelle trattative col West Ham? La situazione.

  • CASTELLANOS GIOCA LAZIO-NAPOLI?

    La risposta è no: Castellanos non sarà in campo e non sarà nemmeno in panchina nella sfida dell'Olimpico contro i campioni d'Italia in carica. E dunque la Lazio, da ora in avanti, dovrà fare a meno di lui nel proprio reparto offensivo.

    L'operazione tra il West Ham e i biancocelesti non è infatti appena iniziata, o in stato avanzato: è già chiusa. Castellanos ha già effettuato le visite mediche con i londinesi e non manca che l'ufficialità per rendere formale il suo trasferimento in Premier League.

  • I DETTAGLI DELL'ACCORDO

    Bene ricapitolare anche i dettagli dell'accordo tra Lazio e West Ham per la cessione di Castellanos: l'operazione è stata chiusa a titolo definitivo, con il Taty che firmerà un contratto di quattro anni e mezzo, fino al 30 giugno del 2030.

    Nelle casse della Lazio pioverà una cifra significativa: 30 milioni di euro bonus compresi.

  • CHI GIOCA AL POSTO DI CASTELLANOS

    Chi giocherà, dunque, al posto di Castellanos nel tridente che l'ex Sarri si prepara a opporre al Napoli? L'indiziato numero uno ha un nome e cognome: si tratta di Tijjani Noslin, che nella scorsa stagione rifilò una tripletta ai partenopei in Coppa Italia.

    Meno probabile un inserimento da falso nove di Pedro, mentre colui che in teoria avrebbe dovuto sopperire momentaneamente all'assenza di Castellanos, ovvero Boulaye Dia, è impegnato in Coppa d'Africa con il suo Senegal.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA LAZIO

    Questo è l'undici della Lazio che domenica dovrebbe scendere in campo dal primo minuto contro il Napoli:

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri

