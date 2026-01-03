Castellanos gioca Lazio-Napoli? Tra campo e calciomercato, cosa succede dopo l'accordo col West Ham

La risposta è no: Castellanos non sarà in campo e non sarà nemmeno in panchina nella sfida dell'Olimpico contro i campioni d'Italia in carica. E dunque la Lazio, da ora in avanti, dovrà fare a meno di lui nel proprio reparto offensivo.

L'operazione tra il West Ham e i biancocelesti non è infatti appena iniziata, o in stato avanzato: è già chiusa. Castellanos ha già effettuato le visite mediche con i londinesi e non manca che l'ufficialità per rendere formale il suo trasferimento in Premier League.