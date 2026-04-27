Caso Rocchi, le ultime novità sull'inchiesta di Milano e cosa può succedere nei prossimi giorni: FIGC verso il commissariamento?

Dopo la partita Inter-Verona un avvocato, tifoso dell'Hellas, aveva presentato un esposto per il mancato intervento del Var in occasione del goal di Frattesi.

Poco prima Bastoni aveva colpito Duda, che era rimasto a terra, ma l'arbitro aveva convalidato la rete. Mentre dalla sala Var non erano arrivate indicazioni per una eventuale revisione.

L'avvocato Croce, intervistato da 'La Repubblica', oggi rivela: "L'episodio mi è sembrato subito un furto, una frode. L'arbitro Var e il suo assistente avrebbero dovuto obbligatoriamente chiamare l'on field review, cioè chiedere all'arbitro in campo di verificare. Non l'hanno fatto, violando dolosamente una norma del regolamento. Quella scelta ha influito sul risultato della partita. Il pm mi ha convocato prima dell'estate 2025. Mi ha detto che avrebbe raccolto audio e video. Riteneva che la mia querela non rappresentasse un episodio isolato. E da quello che leggo, ci avevo visto giusto".