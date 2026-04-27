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Gianluca RocchiGetty Images
Lelio Donato

Caso Rocchi, le ultime novità sull'inchiesta di Milano e cosa può succedere nei prossimi giorni: FIGC verso il commissariamento?

Serie A

Sarà una settimana importante sul fronte dell'inchiesta in cui è indagato Gianluca Rocchi, che verrà interrogato per rispondere dell'accusa di concorso in frode sportiva. Il Governo intanto valuta il commissariamento della FIGC.

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Il caso Rocchi scuote il mondo del calcio.

Questa settimana è atteso l'interrogatorio dell'ex designatore che dovrà rispondere alle domande dei Pm sull'accusa di concorso in frode sportiva.

Intanto secondo 'La Repubblica' nell'elenco degli indagati sarebbero iscritti altri due arbitri e al centro dell'inchiesta ci sarebbe una sorta di codice utilizzato in sala Var per comunicare attraverso i vetri, cosa espressamente vietata.

A rischio potrebbero essere anche le elezioni per il nuovo presidente della FIGC fissate il 22 giugno, dato che il Governo starebbe valutando seriamente l'ipotesi di un commissariamento.

  • ALTRI DUE ARBITRI INDAGATI?

    Sarebbero due gli arbitri indagati dalla Procura di Milano insieme a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni.

    Secondo quanto scrive 'La Repubblica' si tratterebbe di Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. Entrambi erano in sala Var per la gara Inter-Verona del 6 gennaio 2024 da cui sarebbe partita l'inchiesta milanese sugli arbitri.

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  • LA DENUNCIA DOPO INTER-VERONA

    Dopo la partita Inter-Verona un avvocato, tifoso dell'Hellas, aveva presentato un esposto per il mancato intervento del Var in occasione del goal di Frattesi.

    Poco prima Bastoni aveva colpito Duda, che era rimasto a terra, ma l'arbitro aveva convalidato la rete. Mentre dalla sala Var non erano arrivate indicazioni per una eventuale revisione.

    L'avvocato Croce, intervistato da 'La Repubblica', oggi rivela: "L'episodio mi è sembrato subito un furto, una frode. L'arbitro Var e il suo assistente avrebbero dovuto obbligatoriamente chiamare l'on field review, cioè chiedere all'arbitro in campo di verificare. Non l'hanno fatto, violando dolosamente una norma del regolamento. Quella scelta ha influito sul risultato della partita. Il pm mi ha convocato prima dell'estate 2025. Mi ha detto che avrebbe raccolto audio e video. Riteneva che la mia querela non rappresentasse un episodio isolato. E da quello che leggo, ci avevo visto giusto".

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  • UN CODICE IN SALA VAR?

    Sempre secondo l'accusa all'interno della sala Var vigeva un codice, denominato ironicamente 'Gioca Jouer', tramite cui gli arbitri dentro comunicavano con l'esterno.

    Come riporta 'La Repubblica' il gesto della mano alzata significava "non intervenire", al contrario il pugno chiuso richiedeva l'intervento del Var.

  • L'INTERROGATORIO DI ROCCHI

    Nella giornata di giovedì 30 aprile è previsto l'interrogatorio di Gianluca Rocchi davanti al Pm Ascione, titolare dell'inchiesta.

    Tra i nodi principali da sciogliere resta quello sul presunto incontro a San Siro del 2 aprile 2025 quando l'allora designatore avrebbe combinato gli arbitri "graditi all'Inter" secondo l'accusa. Ma con chi? E in che modo?

    Solo dopo aver risposto a queste domande sarà possibile capire meglio gli eventuali scenari futuri.

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  • AIA E FIGC NELLA TEMPESTA

    Dopo le autosospensioni di Rocchi e Gervasoni in seguito all'inchiesta milanese, oggi si riunisce il Comitato Nazionale dell'AIA.

    In quella sede bisognerà scegliere chi prenderà il posto del designatore per le ultime quattro giornate di Serie A, ma anche per i playoff di Serie B.

    Il Governo intanto starebbe valutando seriamente l'ipotesi di un commissariamento della FIGC, invocato peraltro da uno dei partiti di maggioranza ovvero la Lega. Uno dei nomi caldi sarebbe quello di Marco Mezzaroma, ex proprietario del Siena e molto vicino alla premier Giorgia Meloni.

    Il presidente del Coni nelle ultime ore, secondo quanto riporta 'Il Corriere della Sera', è in stretto contatto con alcuni giuristi per capire se il commissariamento della FIGC sia una strada percorribile o se l'Italia rischi sanzioni da parte dell'UEFA.