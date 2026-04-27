Caso Rocchi, le ultime novità sull'inchiesta di Milano e cosa può succedere nei prossimi giorni: FIGC verso il commissariamento?

Il caso Rocchi scuote il mondo del calcio.
Questa settimana è atteso l'interrogatorio dell'ex designatore che dovrà rispondere alle domande dei Pm sull'accusa di concorso in frode sportiva.
Intanto secondo 'La Repubblica' nell'elenco degli indagati sarebbero iscritti altri due arbitri e al centro dell'inchiesta ci sarebbe una sorta di codice utilizzato in sala Var per comunicare attraverso i vetri, cosa espressamente vietata.
A rischio potrebbero essere anche le elezioni per il nuovo presidente della FIGC fissate il 22 giugno, dato che il Governo starebbe valutando seriamente l'ipotesi di un commissariamento.