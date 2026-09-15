Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato ai cronisti presenti a margine dell'Assemblea di Lega Serie A: queste le sue dichiarazioni, sulla questione Daniel Maldini, trovato positivo all'alcool dopo un incidente a Milano la notte successiva alla vittoria in casa dell'Atalanta con sua rete su rigore.
Caso Maldini, Giulini difende Daniel: "Crediamo al ragazzo, dai pre-test sembrerebbero esserci tracce di THC, c'è differenza tra fumarsi una canna e usare ketamina"
"CREDIAMO ALLA BUONA FEDE DI DANIEL"
Giulini ha dichiarato di credere alla versione del ragazzo: "Ci sono due aspetti: da padre, ai miei figli giovani dico sempre che, quando escono e bevono due gin tonic, abbiano l’accortezza di non prendere la macchina, di prendere un Uber, un taxi o farsi accompagnare. Ma penso che sappia anche lui che sarebbe stato meglio. E penso che vi riferiate alle indiscrezioni sul presunto uso di stupefacenti: è una cosa che ci lascia assolutamente basiti e sorpresi, francamente non capiamo come possano uscire notizie di questo tipo. Mi sembra che le tracce di stupefacenti siano più che altro sui giornali e questo è molto grave: gli esami li abbiamo fatti subito e sono risultati negativi. Crediamo alla buona fede del ragazzo, che giura di non aver fatto uso di sostanze, ma bevuto solo un paio di cocktail, e penso sia evidente dal valore del tasso alcolemico. Non capiamo come siano potute uscire queste notizie, è evidente che c’era qualcuno interno alla polizia locale o all’ospedale che ha ritenuto di far uscire qualcosa. Questi pre-test, oltre a non aver alcun valore giuridico o probatorio, peraltro non danno evidenze così specifiche: sui giornali è uscita addirittura la ketamina…"
"C'È DIFFERENZA TRA UNA CANNA E LA KETAMINA"
"Io ho visto il verbale del Pronto Soccorso - assicura Giulini -e parla solo di uno screening con questi famosi pre-test, dove sembrerebbero esserci tracce di THC. Qualora mai si fosse fumato una canna, e non credo, penso ci sia una distinzione enorme tra fumarsi una canna, cosa che ripeto non credo abbia fatto, e dire che Daniel Maldini, tra l’altro figlio di Paolo, altrimenti la questione non avrebbe avuto tanto clamore, abbia usato ketamina: penso ci sia una bella differenza. È una cosa gravissima, penso che chi l’ha fatto se ne dovrà assumere la responsabilità, sia chi ha dato la notizia ai vostri colleghi, soprattutto, sia chi ha riportato la notizia".
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"MI PARE CI SIA VOGLIA DI CALCARE LA MANO"
"Se ci ho parlato? No, lo vedrò domani. Ci hanno parlato i miei: ovviamente crediamo a quello che ci ha detto il ragazzo, che ha voluto fare subito le analisi. Riteniamo che, se ci dice che non ha assunto nulla, sia così, e poi mi chiedo come possa aver mai assunto ketamina se entra al Pronto Soccorso con un verbale in cui si parla al massimo di tracce di THC. È molto grave, non solo per il Cagliari, ma soprattutto per la Nazionale, nei confronti di un ragazzo discusso ampiamente in passato per altri episodi di cronaca: mi pare che ci sia la voglia di calcare la mano, e ne avremmo fatto volentieri a meno dopo un’estate tormentata per episodi vari di cui avremmo fatto volentieri a meno. L’ufficialità arriverà a giorni: quando ci sarà il responso di questi ulteriori esami, lui o chi ha dato la notizia se ne assumerà la responsabilità".
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