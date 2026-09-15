Caso Maldini, Giulini difende Daniel: "Crediamo al ragazzo, dai pre-test sembrerebbero esserci tracce di THC, c'è differenza tra fumarsi una canna e usare ketamina"

Giulini ha dichiarato di credere alla versione del ragazzo: "Ci sono due aspetti: da padre, ai miei figli giovani dico sempre che, quando escono e bevono due gin tonic, abbiano l’accortezza di non prendere la macchina, di prendere un Uber, un taxi o farsi accompagnare. Ma penso che sappia anche lui che sarebbe stato meglio. E penso che vi riferiate alle indiscrezioni sul presunto uso di stupefacenti: è una cosa che ci lascia assolutamente basiti e sorpresi, francamente non capiamo come possano uscire notizie di questo tipo. Mi sembra che le tracce di stupefacenti siano più che altro sui giornali e questo è molto grave: gli esami li abbiamo fatti subito e sono risultati negativi. Crediamo alla buona fede del ragazzo, che giura di non aver fatto uso di sostanze, ma bevuto solo un paio di cocktail, e penso sia evidente dal valore del tasso alcolemico. Non capiamo come siano potute uscire queste notizie, è evidente che c’era qualcuno interno alla polizia locale o all’ospedale che ha ritenuto di far uscire qualcosa. Questi pre-test, oltre a non aver alcun valore giuridico o probatorio, peraltro non danno evidenze così specifiche: sui giornali è uscita addirittura la ketamina…"







