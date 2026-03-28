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Romelu Lukaku Napoli Como 11022026Getty Images
Gabriele Conflitti

Caso Lukaku, De Bruyne allarmato: "C'è sempre troppo rumore intorno al Napoli"

Serie A
Napoli

Il compagno di squadra e di nazionale di Lukaku parla dell'incidente diplomatico in corso tra club e centravanti: "La situazione non è positiva per nessuno".

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Un caso diplomatico che rischia di deflagrare, se già non lo ha fatto. Stiamo parlando di quello che vede coinvolti da una parte Romelu Lukaku e dall'altra il Napoli.

Il club azzurro vorrebbe che il centravanti tornasse subito in Italia per proseguire il percorso di riatletizzazione e aiutare gli azzurri nel rush finale di questo campionato.

Il belga però non ne vuole sentire e da diversi giorni è irreperibile con i vertici azzurri. Sulla questione si è espresso anche il compagno di squadra e di nazionale Kevin De Bruyne.

  • IL CASO

    Lukaku sta vivendo una stagione molto complicata, con l'infortunio muscolare rimediato a una settimana dall'inizio del campionato che lo ha costretto a un'operazione con conseguente lungo stop.

    Il belga è rientrato da poco, aiutando il Napoli a vincere la gara contro il Verona, ma non è ancora in condizione ottimale. Per questo, il CT del Belgio Rudi Garcia ha deciso di non convocarlo per le due amichevoli della nazionale contro USA e e Messico in programma proprio in America.

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  • IL NAPOLI INSISTE

    Il club azzurro, malgrado la mancanta convocazione, vorrebbe che il centravanti belga rientrasse in Italia per proseguire l'allenamento e il recupero in vista delle ultime otto gare di campionato, dove il Napoli insegue Milan e Inter per un posto Champions League e magari anche qualcosa di più.

    Lukaku però non vuole saperne e da diversi giorni è atteso a Castel Volturno, dove non è intenzionato a tornare almeno per il momento.

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  • "TROPPO RUMORE"

    Del caso ha parlato Kevin De Bruyne, compagno di Lukaku tanto in nazionale quanto al Napoli, ai microfoni di VTM Nieuws.

    "C'è sempre molto rumore intorno al Napoli. Situazioni come questa vengono ingigantite parecchio lì. Non conosco tutti i dettagli di quanto accaduto tra le due parti. Ma l'anno di Romelu non è stato facile. Ha avuto diversi problemi, tra cui quell'infortunio. Questa situazione non è positiva per nessuno, nemmeno per il Belgio, perché abbiamo bisogno di lui".

  • "IO E LUKAKU CON VISIONI DIVERSE"

    De Bruyne come Lukaku ha avuto un lungo infortunio ma ora è tornato a completa disposizione del Napoli e del Belgio: "Abbiamo seguito percorsi diversi dopo i nostri infortuni: io ho fatto una riabilitazione completa in belgio, lui metà ad Anversa e metà a Napoli", ha spiegato il centrocampista aggiungendo: "Quando si hanno visioni diverse è difficile lavorare insieme, ci sono state differenze".

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