Caso Lukaku, De Bruyne allarmato: "C'è sempre troppo rumore intorno al Napoli"

Un caso diplomatico che rischia di deflagrare, se già non lo ha fatto. Stiamo parlando di quello che vede coinvolti da una parte Romelu Lukaku e dall'altra il Napoli.
Il club azzurro vorrebbe che il centravanti tornasse subito in Italia per proseguire il percorso di riatletizzazione e aiutare gli azzurri nel rush finale di questo campionato.
Il belga però non ne vuole sentire e da diversi giorni è irreperibile con i vertici azzurri. Sulla questione si è espresso anche il compagno di squadra e di nazionale Kevin De Bruyne.