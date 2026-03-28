Caso Lukaku, De Bruyne allarmato: "C'è sempre troppo rumore intorno al Napoli"

De Bruyne come Lukaku ha avuto un lungo infortunio ma ora è tornato a completa disposizione del Napoli e del Belgio: "Abbiamo seguito percorsi diversi dopo i nostri infortuni: io ho fatto una riabilitazione completa in belgio, lui metà ad Anversa e metà a Napoli", ha spiegato il centrocampista aggiungendo: "Quando si hanno visioni diverse è difficile lavorare insieme, ci sono state differenze".