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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Caso Balogun ai Mondiali, cosa sta succedendo: le accuse alla FIFA, il ruolo di Trump e la reazione del Belgio

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USA vs Belgio
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La squalifica sospesa all'attaccante degli USA ha fatto scoppiare le polemiche tra accuse alla FIFA e voci su una presunta telefonata di Trump che ringrazia Infantino. Intanto arriva il comunicato del Belgio.

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La polemica è servita. A farla scoppiare è la decisione sulla squalifica di Balogun, attaccante degli USA.

Dopo essere stato espulso durante i sedicesimi di finale contro la Bosnia-Erzegovina, il bomber americano avrebbe dovuto saltare quella contro il Belgio valida per gli ottavi.

Balogun però ha ottenuto la sospensione della pena per un anno e dunque potrà essere regolarmente schierato dal CT Pochettino nella prossima partita dei Mondiali.

Una decisione che ha sollevato un vespaio di polemiche circa presunte pressioni degli Stati Uniti sulla FIFA. Ma cosa è successo?

  • BALOGUN 'GRAZIATO' DALLA FIFA E IL CASO RONALDO

    Balogun in realtà è stato squalificato dalla FIFA ma la sua pena è stata sospesa per un anno.

    L'attaccante degli USA ha usufruito dell'articolo 27 che prevede la cancellazione “parziale o definitiva” di una squalifica susseguente ad un provvedimento disciplinare adottato in campo.

    La Commissione disciplinare ha la facoltà di revocare una sospensione a livello cautelare, a patto che il beneficiario non incorra in un determinato lasso di tempo in una nuova condotta di pari gravità che porti alla revoca della sospensione.

    L'articolo viene chiamato anche 'norma Ronaldo' perché il campione del Portogallo, espulso in occasione del match di qualificazione ai Mondiali contro l'Irlanda per una gomitata ad un avversario, era stato squalificato per tre giornate ma due di queste sono state sospese con la condizionale permettendogli di scendere in campo nella fase a gironi.

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  • LA POSIZIONE DI TRUMP

    Donald Trump subito dopo l'ufficialità della decisione ha pubblicamente ringraziato la FIFA per aver graziato Balogun.

    "Grazie alla FIFA per aver fatto ciò che è giusto e aver rimediato ad una grande ingiustizia" ha scritto il presidente degli USA sui social.

    Il giornalista di Talksport, Ben Jacobs, ha parlato di una telefonata in cui Trump avrebbe personalmente fatto pressione su Infantino per togliere la squalifica di Balogun.

    Circostanza questa non confermata in alcun modo dalla FIFA, che nei giorni scorsi aveva spiegato come l'unico modo per vedere in campo l'attaccante contro il Belgio era proprio l'utilizzo dell'articolo 27.

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  • I DUBBI DEL BELGIO

    Il Belgio, avversario degli USA agli ottavi di finale, ha diramato un comunicato ufficiale sulla squalifica di Balogun:

    "La Royal Belgian Football Association (RBFA) è stupita dalla decisione della FIFA di dichiarare eleggibile a giocare nella partita USA–Belgio di lunedì 6 luglio alle 17:00 (ora di Seattle) il giocatore statunitense sospeso Folarin Balogun.

    La FIFA basa la sua decisione sull’Articolo 27 del Codice Disciplinare FIFA. Questa disposizione stabilisce che il Comitato Disciplinare FIFA può decidere di sospendere l’esecuzione di una sanzione disciplinare precedentemente imposta.

    Tuttavia, l’Articolo 66.4 dello stesso Codice Disciplinare FIFA prevede chiaramente che una carta rossa (espulsione) comporti automaticamente una squalifica per la partita successiva della squadra, come è stato il caso per tutte le precedenti carte rosse emesse durante questa Coppa del Mondo FIFA.

    Inoltre, indipendentemente da quanto sopra, la decisione è in diretta contraddizione con le disposizioni del Regolamento della Competizione della Coppa del Mondo FIFA 2026, come stabilito nell’Articolo 10.5: “Se un giocatore o un ufficiale di squadra viene espulso a seguito di una carta rossa diretta o indiretta (secondo cartellino giallo), sarà automaticamente squalificato dalla partita successiva della sua squadra. Inoltre, possono essere imposte ulteriori sanzioni.”

    La natura automatica di tale squalifica è stata anche esplicitamente riaffermata nella Circolare n. 16 della Coppa del Mondo FIFA 2026, che è stata distribuita a tutte le associazioni membre partecipanti il 12 maggio 2026. La stessa regola viene ribadita in ogni Riunione di Coordinamento Partita della Coppa del Mondo FIFA 2026 prima di ogni incontro ed è inclusa in tutte le presentazioni dei workshop della Coppa del Mondo FIFA 2026. Al fine di tutelare i diritti legittimi di tutte le squadre partecipanti e di proteggere i principi fondamentali del fair play nel nostro sport, sia in questa Coppa del Mondo FIFA che nelle edizioni future del torneo, la RBFA sta esaminando tutte le opzioni potenziali".

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