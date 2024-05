Casertana-Cerignola dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Debutto nei playoff per la Casertana: al Pinto arriva l’Audace Cerignola per il secondo turno della post-season.

Secondo turno playoff in Serie C NOW, con l’ingresso nella post-season della Casertana di Cangelosi.

I campani, giunti quinti in regular season, affronteranno in casa il Cerignola, che al primo round ha eliminato con un pari il Giugliano.

La Casertana sogna in grande, dopo un finale di stagione in crescendo, mentre i pugliesi sperano di raggiungere per la seconda volta consecutiva il primo turno nazionale.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.