Casertana-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Casertana vs Avellino

Serie C

Derby campano al Pinto: rossoblu a caccia di punti per la salvezza, irpini in piena lotta promozione.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Duello campano nel girone C di Serie C NOW. Sabato pomeriggio scoccherà l’ora del derby fra Casertana e Avellino, squadre che vivono momenti molto diversi.

Per i ragazzi di Pavanel, solo un punto nelle ultime due giornate, con l’attuale posizione di classifica che vedrebbe i falchetti costretti a disputare i playout con il Messina.

Per l’Avellino, invece, è secondo posto alle spalle dell’Audace Cerignola, a cinque punti di distacco dai pugliesi.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.