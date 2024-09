Casadei cambia procuratori, entra nell'agenzia di Facchinetti: cosa succede sul mercato

Nonostante le tante trattative, Casadei è rimasto al Chelsea e ha cambiato agente: l’ingresso nella Epic Sport può favorire il ritorno in Italia.

Il suo nome è stato al centro di diverse trattative nel corso dell’estate, ma l’operazione per il suo trasferimento non è mai andata in porto.

Cesare Casadei, talentuoso centrocampista che il Chelsea ha acquistato dall’Inter nell’estate del 2022 per 15 milioni di euro più altri 5 di eventuali bonus, è rimasto nella rosa dei Blues, dove però difficilmente troverà spazio.

Una delusione anche per il calciatore, che sperava di cambiare maglia (è stato molto vicino al Leicester) per trovare più spazio così da poter giocare con maggiore continuità e proseguire nel suo percorso di crescita.

Da qui la decisione, arrivata proprio a fine mercato, di cambiare procuratore.