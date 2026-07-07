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Kevin De Bruyne Romelu Lukaku GFX HDGOAL
Simone Gambino

Cartoline da Dallas per il Napoli di Allegri: il Belgio svolta senza De Bruyne, Lukaku l'arma dalla panchina

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R. Lukaku
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Da Seattle arrivano messaggi diametralmente opposti da De Bruyne e Lukaku: il primo è stato escluso da Garcia e senza di lui il Belgio ha trovato la quadra che era mancata nelle prime partite; Big Rom, al terzo goal consecutivo entrando dalla panchina, si conferma invece un fattore nei finali di gara.

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Novanta minuti in panchina, ad osservare i compagni viaggiare a mille all'ora e dominare contro i padroni di casa degli Stati Uniti: era dall'ultima, ininfluente partita della fase a gironi dell'edizione del 2018 che Kevin De Bruyne non veniva escluso per scelta tecnica da una gara del Belgio ai Mondiali. Ma la scelta di Rudi Garcia di fare a meno del suo giocatore più titolato è stata illuminata, così come la conferma di Charles De Ketelaere da titolare al centro dell'attacco e, di conseguenza, di Romelu Lukaku nel ruolo di super-sub: per Big Rom è arrivato il terzo goal consecutivo entrando dalla panchina. Due interessanti cartoline da Dallas per Massimiliano Allegri...

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  • US WC26 SEATTLE SOCCER 1/8 FINALES BELGIUM RED DEVILS VS USAAFP

    DA NAPOLI AI MONDIALI: LE DIFFICOLTÀ DI DE BRUYNE

    Dopo una stagione da corpo estraneo al Napoli, per Kevin De Bruyne il Mondiale doveva essere la vetrina per il riscatto, il palcoscenico dove dimostrare di poter essere ancora un giocatore in grado di fare la differenza con continuità, ritornando ai livelli d'eccellenza raggiunti con il Manchester City, dove per un decennio è stato uno dei migliori giocatori della Premier League.

    La risposta del campo è stata invece in linea con le performance dell'ultimo anno in Campania: Kevin ha perso brillantezza, fisicamente soffre tremendamente quando i ritmi si alzano e il pressing diventa asfissiante. Ed è per questo che Rudi Garcia, visto il dinamismo e l'atletismo mostrato dai giocatori di Pochettino nella fase a gironi e nei sedicesimi, ha scelto di lasciar fuori De Bruyne dall'undici titolare per la sfida contro gli Stati Uniti. De Bruyne, come Doku (quest'ultimo entrato nel corso della ripresa), relegato ad un ruolo marginale nel Belgio: uno scenario che solo qualche mese fa sembrava impossibile anche solo da immaginare.

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  • USA WC26 SEATTLE SOCCER RED DEVILS PCAFP

    "NON C'ERA BISOGNO DI FAR ENTRARE KEVIN"

    Lo stesso Garcia ha ammesso come sia stato sorprendente persino per lui arrivare ad escludere De Bruyne e Doku: "Se me l'aveste detto prima dell'inizio del torneo, non ci avrei creduto nemmeno io, credo, ma è così che funziona il torneo. Dipende da come si evolve la forma di ognuno, dai piccoli acciacchi e soprattutto da chi emerge. Ho costruito una squadra con i giocatori più in forma, una squadra complementare, dove sappiamo cosa vogliamo fare". Nel post-partita ha poi aggiunto: "Il piano era di far entrare Kevin se necessario, ma visto che avevamo già segnato, non ce n'era più bisogno. E quando Onana si è infortunato, Hans Vanaken è stato più utile per le sue caratteristiche".

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  • Romelu Lukaku - Belgium 2026Getty

    LUKAKU E IL NUOVO RUOLO DA SUPER-SUB

    Se De Bruyne non è riuscito finora a sfruttare la vetrina dei Mondiali, le quotazioni di Romelu Lukaku sono invece in netto rialzo dopo le ultime prestazioni del centravanti di Anversa. Anche contro gli Stati Uniti Big Rom è stato un fattore: Garcia ha scelto ancora De Ketelaere come centravanti titolare, venendo ripagato con una doppietta dal talento dell'Atalanta, ed ha utilizzato Lukaku nella ripresa, come era già accaduto contro Nuova Zelanda e Senegal. E il bomber del Napoli ha dato ancora una volta dimostrazione di poter essere decisivo anche con un minutaggio ridotto, realizzando il suo trzo goal consecutivo.

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  • Romelu Lukaku NapoliGetty Images

    A NAPOLI COME IN NAZIONALE?

    Spettatore interessato Massimiliano Allegri, che sta sicuramente seguendo con attenzione le prestazioni dei suoi due nuovi giocatori, la cui permanenza a Napoli è ancora in discussione. Se per De Bruyne i dubbi sono legati alla condizione fisica, alla compatibilità con le idee tattiche di Max e al peso del suo ingaggio sul bilancio degli azzurri, per Lukaku c'è da ricucire il rapporto con l'ambiente, segnato dagli screzi avuti nel finale della scorsa stagione. Ma Allegri è sempre stato un grande estimatore di Big Rom e, visto anche il rendimento avuto in questi Mondiali, pensare per lui un ruolo da alternativa di lusso a Hojlund, da arma da giocare nei finali di gara, è un'opzione che potrebbe riscrivere il futuro del centravanti belga a Napoli.

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