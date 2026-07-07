Cartoline da Dallas per il Napoli di Allegri: il Belgio svolta senza De Bruyne, Lukaku l'arma dalla panchina

Lo stesso Garcia ha ammesso come sia stato sorprendente persino per lui arrivare ad escludere De Bruyne e Doku: "Se me l'aveste detto prima dell'inizio del torneo, non ci avrei creduto nemmeno io, credo, ma è così che funziona il torneo. Dipende da come si evolve la forma di ognuno, dai piccoli acciacchi e soprattutto da chi emerge. Ho costruito una squadra con i giocatori più in forma, una squadra complementare, dove sappiamo cosa vogliamo fare". Nel post-partita ha poi aggiunto: "Il piano era di far entrare Kevin se necessario, ma visto che avevamo già segnato, non ce n'era più bisogno. E quando Onana si è infortunato, Hans Vanaken è stato più utile per le sue caratteristiche".