Cartoline da Dallas per il Napoli di Allegri: il Belgio svolta senza De Bruyne, Lukaku l'arma dalla panchina

Novanta minuti in panchina, ad osservare i compagni viaggiare a mille all'ora e dominare contro i padroni di casa degli Stati Uniti: era dall'ultima, ininfluente partita della fase a gironi dell'edizione del 2018 che Kevin De Bruyne non veniva escluso per scelta tecnica da una gara del Belgio ai Mondiali. Ma la scelta di Rudi Garcia di fare a meno del suo giocatore più titolato è stata illuminata, così come la conferma di Charles De Ketelaere da titolare al centro dell'attacco e, di conseguenza, di Romelu Lukaku nel ruolo di super-sub: per Big Rom è arrivato il terzo goal consecutivo entrando dalla panchina. Due interessanti cartoline da Dallas per Massimiliano Allegri...
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