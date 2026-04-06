Carrarese-Spezia, quattro espulsi e i bianconeri hanno finito la partita in otto: il racconto

Alla fine del primo tempo i padroni di casa erano già sul 2-0, e i gol sarebbero potuti essere anche tre se Abiuso avesse segnato il rigore calciato fuori. L'attaccante si rifà nella ripresa segnando a mezz'ora dalla fine su assist di Hasa, di proprietà del Napoli e uno dei migliori giocatori di questa stagione in B. A cinque minuti dalla fine della partita è arrivata la prima espulsione, l'arbitro ha estratto un cartellino roso per Valoti dopo un intervento a gamba alta su Rubino; nel finale di partita gli animi si accendono ulteriormente e l'arbitro Manganiello estrae il cartellino rosso anche per Adamo, Belloni e Bonfanti, dopo una gomitata a un avversario rivista al Var.