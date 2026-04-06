Dopo le partite di ieri, la 33a giornata di Serie B si é conclusa oggi con le altre otto partite che hanno chiuso questo turno di campionato: l'ultima gara di oggi è stata la sfida tra Carrarese e Spezia, nella quale è successo di tutto. Un derby giocato con tanto nervosismo in campo, ritmi alti e nervi tesi. Quattro goal, un rigore sbagliato e quattro espulsi, tra i quali tre dello Spezia che ha finito la partita in otto uomini; la gara l'ha vinta la Carrarese per 3-1 avvicinandosi alla zona playoff, i bianconeri con questo ko scivolano al penultimo posto in campionato scavalcati dal Pescara.
Carrarese Calcio 1908
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Carrarese-Spezia, quattro espulsi e i bianconeri hanno finito la partita in otto: il racconto
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COS'E' SUCCESSO
Alla fine del primo tempo i padroni di casa erano già sul 2-0, e i gol sarebbero potuti essere anche tre se Abiuso avesse segnato il rigore calciato fuori. L'attaccante si rifà nella ripresa segnando a mezz'ora dalla fine su assist di Hasa, di proprietà del Napoli e uno dei migliori giocatori di questa stagione in B. A cinque minuti dalla fine della partita è arrivata la prima espulsione, l'arbitro ha estratto un cartellino roso per Valoti dopo un intervento a gamba alta su Rubino; nel finale di partita gli animi si accendono ulteriormente e l'arbitro Manganiello estrae il cartellino rosso anche per Adamo, Belloni e Bonfanti, dopo una gomitata a un avversario rivista al Var.