Carrarese-Spezia finisce con quattro cartellini rossi: l'arbitro espelle tutti nel giro di cinque minuti

Carrarese-Spezia è uno dei derby più particolari d'Italia, sentitissimo dalle due città. Nonostante si trovino in due regioni diverse, i due comuni sono molto vicini (appena 22 km) e hanno sempre vissuto la rivalità al massimo. Le tensioni in campo e fuori non sono mancate, come nella sfida di Pasquetta vinta dai padroni di casa per 3-1.

Match fondamentale per la Carrarese, attualmente in zona playoff, la sfida del lunedì era essenziale anche per lo Spezia, che sperava di avere quel sussulto in grado di conquistare il Derby, così da abbandonare l'ultimo posto. Ad avere la meglio sono stati invece Finotto e compagni con un tris finale, ufficiale pochi minuti dopo le quattro espulsioni comminate dall'arbitro Manganiello.

Il finale di Carrarese-Spezia è stato infatti alquanto acceso, soprattutto per gli ospiti: in massima tensione per il k.o che si stava materializzando, sono arrivati tre cartellini rossi diretti, ai quali si aggiunge anche quello rifilato ai padroni di casa.