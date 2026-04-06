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Carrarese-Spezia finisce con quattro cartellini rossi: l'arbitro espelle tutti nel giro di cinque minuti

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Carrarese vs Spezia
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L'ultimo match del lunedì ha visto l'arbitro Manganiello estrarre tre cartellini rossi all'indirizzo dei giocatori dello Spezia, uno anche per la Carrarese.

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Carrarese-Spezia è uno dei derby più particolari d'Italia, sentitissimo dalle due città. Nonostante si trovino in due regioni diverse, i due comuni sono molto vicini (appena 22 km) e hanno sempre vissuto la rivalità al massimo. Le tensioni in campo e fuori non sono mancate, come nella sfida di Pasquetta vinta dai padroni di casa per 3-1.

Match fondamentale per la Carrarese, attualmente in zona playoff, la sfida del lunedì era essenziale anche per lo Spezia, che sperava di avere quel sussulto in grado di conquistare il Derby, così da abbandonare l'ultimo posto. Ad avere la meglio sono stati invece Finotto e compagni con un tris finale, ufficiale pochi minuti dopo le quattro espulsioni comminate dall'arbitro Manganiello.

Il finale di Carrarese-Spezia è stato infatti alquanto acceso, soprattutto per gli ospiti: in massima tensione per il k.o che si stava materializzando, sono arrivati tre cartellini rossi diretti, ai quali si aggiunge anche quello rifilato ai padroni di casa.

  • LE QUATTRO ESPULSIONI

    In una gara con un limitato numero di cartellini gialli fino al minuto 86 (due per parte), all'improvviso tutto è crollato. Valoti è stato il primo a subire un rosso, sventolato da Manganiello per aver alzato troppo la gamba nel tentativo di contendere il pallone.

    A quel punto le cose si sono scaldate, vista la tensione accumulata nei giorni pre-Derby e a causa dell'importantissima sfida che ha avuto risultati opposti per le due squadre in campo: a Carrara è scattata la rissa tra Bonfanti e Schiavi e tra Adamo e Belloni.

    Adamo e Belloni sono stati immediatamente espulsi, mentre Bonfanti, colpevole di aver rifilato una gomitata, ha ricevuto un rosso dopo una revisione VAR.

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  • IL VESCOVO IN CURVA

    Tra i motivi che hanno fatto parlare di sè il Derby tra Carrarese e Spezia (non che ci fosse bisogno visto quanto sia sentito il match) c'è stata anche la presenza di Mario Vaccari, vescovo della diocesi di Massa, Carrara e Pontremoli.

    La particolarità è che Vaccari ha scelto di seguire la partita tra gli ultras dei padroni di casa, tra l'altro ripetendo l'esperienza del match d'andata, in quel caso a La Spezia.

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