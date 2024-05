Carrarese-Perugia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Carrarese e Perugia tornano a sfidarsi nel playoff di Serie C NOW: marmiferi vicini alla qualificazione, al grifo serve l’impresa.

Carrarese e Perugia tornano ad affrontarsi. Allo stadio dei Marmi va in scena il secondo atto dell’incrocio valido per il primo turno nazionale dei playoff di Serie C NOW.

Toscani estremamente vicini al passaggio del turno: il 2-0 dell’andata consentirebbe ai gialloblu di qualificarsi anche in caso di sconfitta con due reti al passivo. Il Perugia di Formisano, dunque, è chiamato al colpo grosso in trasferta per non chiudere la propria stagione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv.