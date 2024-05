Carrarese-Juventus Next Gen dove vederla: Rai Sport o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Carrarese e Juventus Next Gen si affrontano nella gara di ritorno del secondo turno dei playoff nazionali di Serie C: ecco dove seguire il match.

Carrarese e Juventus Next Gen si affrontano nel match di ritorno del secondo turno dei playoff nazionali di Serie C.

Dopo il match dell'andata giocato allo Stadio Moccagatta di Alessandria, il pass qualificazione per la Final Four si gioca sul campo della formazione carrarina.

L'1-1 maturato all'andata tiene pienamente aperto il discorso qualificazione, ma in caso di ulteriore pareggio sarebbe la Carrarese a passare il turno in quanto squadra testa di serie a questo punto del torneo.

Tutto su Carrarese-Juventus Next Gen: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.