Carnevali smonta le polemiche: "L'accanimento dei grandi club contro gli arbitri è esagerato"

Stagione decisamente complicata quella in corso per il mondo arbitrale, al centro delle polemiche che giornata dopo giornata si susseguono tra gli addetti ai lavori.
Nel mirino l'operato in campo ma anche del VAR, troppo spesso non ritenuto all'altezza dell'importanza dello strumento tecnologico per le decisioni discutibili che stanno caratterizzando questo campionato.
Del tema ha parlato ai microfoni di 'Radio Sportiva' Giovanni Carnevali: il direttore sportivo del Sassuolo ha però spezzato una lancia in favore della classe arbitrale.