Carnevali SassuoloGetty Images
Vittorio Rotondaro

Carnevali smonta le polemiche: "L'accanimento dei grandi club contro gli arbitri è esagerato"

Il direttore sportivo del Sassuolo spezza una lancia in favore degli arbitri: "Possono sbagliare come i giocatori e i dirigenti".

Stagione decisamente complicata quella in corso per il mondo arbitrale, al centro delle polemiche che giornata dopo giornata si susseguono tra gli addetti ai lavori.

Nel mirino l'operato in campo ma anche del VAR, troppo spesso non ritenuto all'altezza dell'importanza dello strumento tecnologico per le decisioni discutibili che stanno caratterizzando questo campionato.

Del tema ha parlato ai microfoni di 'Radio Sportiva' Giovanni Carnevali: il direttore sportivo del Sassuolo ha però spezzato una lancia in favore della classe arbitrale.

  • "ACCANIMENTO ESAGERATO"

    "Vedere l'accanimento dei grandi club nei confronti degli arbitri mi è dispiaciuto, lo ritengo esagerato. Gli arbitri sbagliano, così come i giocatori e i dirigenti. il VAR va migliorato, deve intervenire solo per sanare evidenti errori: nel bene e nel male, le decisioni spettano agli arbitri. Il gioco deve essere più scorrevole e divertente".

  • IL CASO BASTONI

    "Quando accadono situazioni in cui a sbagliare sono i giocatori, come nel caso di Bastoni, è chiaro che il VAR debba intervenire sugli stessi atleti".

  • IL FUTURO

    "Ho la fortuna di lavorare in una grande società, con una grande proprietà. Poi è chiaro che tutti abbiamo delle ambizioni, è normale pensarci mille volte prima di compiere determinate scelte. Si vedrà".

