Carnevali smonta le polemiche: "L'accanimento dei grandi club contro gli arbitri è esagerato"

"Vedere l'accanimento dei grandi club nei confronti degli arbitri mi è dispiaciuto, lo ritengo esagerato. Gli arbitri sbagliano, così come i giocatori e i dirigenti. il VAR va migliorato, deve intervenire solo per sanare evidenti errori: nel bene e nel male, le decisioni spettano agli arbitri. Il gioco deve essere più scorrevole e divertente".