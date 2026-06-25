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Miretti JuventusGetty Images
Lelio Donato

Carnevali ha fretta, serve almeno una cessione entro pochi giorni: chi può lasciare subito la Juventus

Calciomercato
Juventus

La Juventus ha bisogno di fare registrare una plusvalenza da almeno 10 milioni di euro entro il 30 giugno per rispettare i paletti dell'UEFA ed evitare un aumento di capitale. Ma chi può partire in pochi giorni?

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Giovanni Carnevali, nominato da poche settimane amministratore delegato e direttore generale della Juventus, ha subito un'importante scadenza da rispettare.

La società bianconera infatti deve assolutamente fare almeno un'operazione in uscita entro il 30 giugno per questioni di bilancio.

D'altronde uno dei traguardi che Carnevali dovrà centrare secondo il piano prospettatogli da John Elkann è proprio quello di fare registrare plusvalenze per un totale di 100 milioni di euro. Per iniziare di milioni ne basterebbero una decina.

Ecco perché si lavora per piazzare in pochi giorni uno di quei giocatori che potrebbero garantire una cospicua plusvalenza.

  • PLUSVALENZA ENTRO IL 30 GIUGNO: IL MOTIVO

    Perché la Juventus deve fare registrare una plusvalenza da almeno 10 milioni di euro entro il 30 giugno?

    Il motivo è da ricercare nei paletti imposti dall'UEFA, con cui peraltro è prevista a breve la firma sul settlement agreement. Ma non solo.

    Nel caso in cui Carnevali non dovesse centrare l'obiettivo di fatto obbligherà la proprietà ad un nuovo aumento di capitale, cosa che Elkann vorrebbe evitare.

    Già la scorsa estate peraltro l'azionista di maggioranza era stato costretto a immettere 15 milioni di euro a causa della mancata cessione di Weah e Mbangula al Nottingham Forest.

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  • CHI PUÒ LASCIARE SUBITO LA JUVENTUS

    Ma chi sono i giocatori che potrebbero aiutare la Juventus ad evitare problemi da qui al 30 giugno grazie alla loro cessione?

    Tra gli indiziati ci sono alcuni big come Andrea Cambiaso e Khephren Thuram, ma in entrambi i casi al momento non risultano trattative ben avviate.

    Il primo, costo residuo di appena 6 milioni, piace al Barcellona ed è tra i profili seguiti dall'Inter per il dopo Dumfries. Mentre il Chelsea ha ormai chiuso per Palestra dunque difficilmente affonderà il colpo.

    Anche il francese viene ritenuto sacrificabile sul mercato se dovesse arrivare una buona offerta dato che il suo costo residuo è di soli 12 milioni, dunque molto inferiore al reale valore. Ma anche in questo caso di trattative per la sua cessione al momento non ce ne sono.

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  • MIRETTI SACRIFICATO?

    Alla fine il profilo che potrebbe essere sacrificato in pochi giorni è quello di Fabio Miretti.

    Il centrocampista italiano, cresciuto nel settore giovanile bianconero, rappresenterebbe una plusvalenza netta. E non viene ritenuto centrale nel progetto tecnico di Spalletti.

    Il Bologna è uno dei club maggiormente interessati all'acquisto di Miretti ma preferirebbe un prestito con diritto di riscatto. Formula che ovviamente non può andare bene alla Juventus.

    Sul mercato c'è anche Federico Gatti, altro giocatore con costo residuo molto basso (3.6 milioni) rispetto al reale valore. Il difensore piace molto ad Allegri che lo voleva al Milan e lo avrebbe chiesto al Napoli.

    Ma sembra difficile che un'eventuale operazione possa chiudersi nel giro di pochi giorni.