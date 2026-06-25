Carnevali ha fretta, serve almeno una cessione entro pochi giorni: chi può lasciare subito la Juventus

Giovanni Carnevali, nominato da poche settimane amministratore delegato e direttore generale della Juventus, ha subito un'importante scadenza da rispettare.
La società bianconera infatti deve assolutamente fare almeno un'operazione in uscita entro il 30 giugno per questioni di bilancio.
D'altronde uno dei traguardi che Carnevali dovrà centrare secondo il piano prospettatogli da John Elkann è proprio quello di fare registrare plusvalenze per un totale di 100 milioni di euro. Per iniziare di milioni ne basterebbero una decina.
Ecco perché si lavora per piazzare in pochi giorni uno di quei giocatori che potrebbero garantire una cospicua plusvalenza.